El español Santiago de Wit Gúzman, nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana

Madrid, 21 de marzo de 2017.- La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 h. de hoy, martes 21 de marzo, que el papa Francisco ha nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana a Mons. Santiago de Wit Gúzman, en la actualidad consejero en la Nunciatura apostólica en España, elevándolo a la dignidad de arzobispo titular de Gabula. Así ha sido comunicado por la Nunciatura apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Mons. Santiago de Wit Gúzman nació en Valencia el 5 de septiembre de 1964. Bachillerato en Teología por la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad “San Tommaso d`Aquino” de Roma. Fue ordenado sacerdote el 27 de mayo de 1989 e incardinado en la archidiócesis de Valencia. Cursó los estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, en Roma, de 1994 a 1998.

Misiones diplomáticas

Secretario de las nunciaturas apostólicas en la República Centroafricana y en la República del Chad (1998-2001); en los Países Bajos (2001-2004); y en el Paraguay (2004-2007); consejero de las nunciaturas apostólicas en Egipto (2007-2010), en la República Democrática del Congo (2010-2012) y en España (2012-2017).

