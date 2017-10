Ernesto Sánchez, mexicano, superior general de los Maristas

Sustituye el español Emili Turú, tiene mandato para 8 años, y su vicario general será el español Luis Carlos Guitiérrez

El 3 de octubre, los Hermanos Maristas han elegido al H. Ernesto Sánchez Barba, de México, como Superior General del Instituto. El H. Ernesto es el XIV Superior de la Congregación de religiosos hermanos, fundada hace 200 años por San Marcelino Champagnat, en La Valla, Francia. Sustituye al H. Emili Turú y guiará al Instituto durante los próximos 8 años. El mismo día fue elegido, como vicario general, el H. Luis Carlos Gutiérrez Blanco.

El XXII Capítulo General de los Hermanos se realiza en Rionegro, Colombia. Es la primera vez en la historia del Instituto que se realiza fuera de la Casa General. El Consejo General hizo esta elección para expresar, con un gesto concreto, el deseo del Instituto de acoger la invitación del Papa Francisco para salir a las periferias del mundo. De hecho, el mensaje que saldrá del Capítulo enfatizará la necesidad del Instituto de dejar las “zonas de confort” y crear un nuevo paradigma en relación a lo que Dios pide ser y hacer a los Maristas de Champagnat.

Los 79 capitulares representan a cerca de 3.000 hermanos presentes en 81 países. Desde hace varios años, también los laicos se sienten llamados a vivir el Carisma de Champagnat y comparten con los Hermanos vida y misión. Como en otros Capítulos, 8 laicos fueron invitados a participar en la asamblea capitular en Colombia junto con los Hermanos.

Los capitulares han vivido momentos proféticos que sin duda condicionarán el próximo mandato del gobierno general: encuentro con personas marginadas en las periferias de Medellín; un día entero de escucha de los jóvenes de Venezuela, Colombia y Ecuador; la presencia de los laicos con su protagonismo en las reflexiones, subrayando la presencia femenina e incluso conduciendo algunas asambleas capitulares…

Los religiosos del Instituto Marista son hermanos consagrados a Dios, que siguen a Jesús a la manera de María, que viven en comunidad y que se dedican especialmente a la educación de los niños y jóvenes, con especial cariño a los más necesitados.

Durante el próximo mandato, que dura 8 años, los Hermanos Ernesto y Luis Carlos serán acompañados por Consejeros, que serán elegidos la próxima semana.

El capítulo de los hermanos maristas termina el 20 de octubre.

Ernesto Sánchez, Superior general

Nació en Guadalajara, México, el 21 de febrero de 1961, y es el noveno hijo de la familia de dieciséis que formaron sus padres Carlos y Juanis.

Alumno marista de pre-primaria a preparatoria, ingresó al postulantado a los 17 años. Cursó la Normal Básica en el Escolasticado y después las Licenciatura en Ciencias Religiosas y en Matemáticas.

Estudió en Roma la Licenciatura en Pastoral Vocacional y la Maestría en este campo. Participó del curso para formadores en Lyon, Francia.

Ha sido profesor 4 años en primaria y 3 en secundaria, siendo a la vez formador en el Juniorado. Por 5 años perteneció al equipo provincial de pastoral vocacional y juvenil y dio clases en preparatoria.

Por 4 años fue el director del Postulantado y a continuación fue llamado a la Administración general donde por 4 años fue secretario de las comisiones de Vida Religiosa y Pastoral Vocacional, y por 2 años Director del Secretariado de Vocaciones.

El 23 de diciembre de 2008 inició como Provincial de México Occidental.

Fue elegido Consejero general en 3 de octubre de 2009.

Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vicario general

Nació en 1967 en España. Hizo los primeros votos en el Instituto en 1986, en Palencia, y luego se trasladó a Guatemala, habiendo hecho la profesión perpetua en 1992.

Inicialmente trabajó en los colegios de Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico. Más tarde se convirtió en responsable provincial de la educación y recorrió así los seis países de la Provincia, en América Central.

Hizo estudios universitarios en Estudios Sociales y Lenguaje. Es licenciado en teología, maestro en administración y supervisión educativa y logró el doctorado en educación por la universidad de Puerto Rico.

Fue profesor en diferentes contextos y se destaca por la pasión por la enseñanza, que ve como espacio de transformación, humanización y evangelización.

También estuvo liderando movimientos de jóvenes y respecto a los laicos dice: “a mi alrededor siempre existieron personas especiales, laicos y laicas, miembros de fraternidades, que me recuerdan con su testimonio la riqueza de nuestro carisma”.

Fue también miembro de la junta directiva de las conferencias de religiosos de Costa Rica y Guatemala.

Desde diciembre de 2013 es provincial, además de ser miembro de la Comisión de Misión y Subcomisión de Educación de la Conferencia Interamericana de Provinciales, de la cual es coordinador del Consejo Permanente.

