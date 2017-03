Entrevista y audio al juez Emilio Calatayud, por Jordi Picazo

JUEZ CALATAYUD: “HAY QUE EXIGIR LA LEY, LA CONSTITUCIÓN”. – AGRESIONES AL DERECHO A ELEGIR LA EDUCACIÓN

En su reciente visita a Zaragoza invitado por ADEA (Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón), el “súper” juez de menores Emilio Calatayud contestó a mi pregunta por su opinión sobre la agresión de los partidos de izquierda radical, en su asalto al Estado de Derecho.

En concreto le cuestioné por la influencia sobre la educación, y en especial de los varones, porque las chicas saben más lo que quieren que los varones.

AUMENTO DEL MACHISMO EN LUGAR DE LA TOLERANCIA

¿Qué incidencia tiene sobre la educación, sobretodo de los varones –y el Papa Francisco también está preocupado por esto-, la agresiva influencia de una política que se basa en ideología, que es la ideología de género, que destruye desde la raíz a la mujer y la familia?

“No estoy yo muy de acuerdo con eso, ¿eh? aquí hemos entrado en una sociedad que es de ciudadanos, ciudadanas, padres, madres chicos, chicas y nos hemos equivocado: porque los niños son actualmente más machistas que antes, ¡las niñas son más machistas que antes! Aquí se habla mucho de diálogo y de tal y son cada vez más violentos. Los mismos que dicen que hay que dialogar son los más intransigentes que hay. La sociedad se está volviendo cada vez más intransigente cuando no coinciden con tus ideas.”

CRECIENTE FALTA DE EDUCACIÓN EN DIPUTADOS JÓVENES

“Y la prueba se está viendo en las Cortes. Y ahí en las cortes se refleja la evolución de las leyes educativas de este país. Y cuanto más jóvenes son los diputados son más brutos y más maleducados. Pero los chicos no son más pacíficos que antes: los niños son muy machistas; las niñas son muy machistas. Y las niñas están copiando lo malo de los niños

“Y así nos va: estamos en un momento muy preocupante. Y luego claro, como esto de la iglesia “no”, como “aquí tal” como “aquí cual”, así nos va… ¡Así nos va!

“Yo ayer por ejemplo me llevé una alegría tremenda paseando por la Pilarica. Es el sitio donde más gente hay en la calle. Pero mucho podemita había por allí eh, que lo utiliza como símbolo como sitio de reunión y tal pero…”

¿Y los castigos a las escuelas por no enseña ideología de género, que cerraran escuelas concertadas a mogollón?

“Y no solo por no enseñar ideología d genero sí o por ser católicos apostólicos y romanos, y practicantes, porque eso es así. Pero es que no saben, porque hay mucha incultura que nosotros estamos en un país aconfesional, no estamos en un país laico. ¡Y eso es lo que hay!”

El Juez Calatayud [izquierda] en un momento de la conferencia, tras la entrevista.

GRITA LIBERTAD

Solución legal a eso, ¿qué solución tenemos a eso en el marco de la ley?

“Exigir, ¡exigir la Constitución! Y la Constitución habla de libertad de enseñanza. Y yo como padre quiero que mi hijo estudie en tal centro, ni más ni menos: ¡la libertad!

Para saber casi todo del Juez Calatayud, pincha aquí , para conocer qué es ADEA, aquí , y para conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar ("Pilarica") pincha aquí .

