Entrevista Rafael Serrano sobre la XVII Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid

Rafael Serrano Castro durante años se ha dedicado en cuerpo y alma al apostolado laical. Innumerables servicios, cargos de responsabilidad, y últimamente , en estos 17 años al frente de la Delegación de Apostolado Seglar de Madrid, organizando entre otras actividades, las Jornadas Diocesanas de Apostolado Seglar.

Sobre la XVII Jornada le preguntamos.

1.- ¿Por qué el lema?

Este lema refleja muy bien la llamada que nuestro Cardenal Arzobispo, que en sintonía con el Papa Francisco, está haciendo permanentemente a todos los cristianos de Madrid, para que salgamos en busca de los alejados y llevemos el Evangelio a “ a todos los rincones para ser sal y Luz “.

2.- ¿Qué le falta al apostolado asociado de Madrid?

Situase en las nuevas coordenadas de nuestra sociedad, donde ya no se da por supuesta la fe cristiana, ni la Iglesia es el único punto de referencia moral de una sociedad cada vez más plural y más secularizada, lo cual obliga al apostolado asociado a repensar sus claves de presencia y de compromiso público, para ser más audaces en la tarea evangelizadora.

3.- ¿El mensaje del Cardenal Arzobispo de salir a la búsqueda de los alejados en Madrid llega a los católicos?

En el ámbito de la comunicación si llegan, sus cartas pastorales semanales, sus escritos, conferencias y alocuciones; podríamos decir que llegan a todos los rincones de la diócesis. pero en la práctica, cuesta salir a la calle a anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, sobre todo en las perifirerias donde están las personas más pobres y necesitados. Ahí, en esos lugares, está presente la iglesia, pero más como “agencia de socorro”, para atender a los más necesitados que como agentes de Evangelización.

4.- Nos gusta el estar adentro de nuestras parroquias y no salir o por el contrario si se sale ¿qué impulso es necesario hacer?

Es natural que en las épocas de mayor dificultad, cueste más salir a la calle, se está mejor en lo “calentito” de nuestras parroquias y de nuestros grupos y asociaciones. Pero tenemos que vencer esa tentación y salir a la calle, a decir que Cristo es la Salvación y la respuesta a las necesidades de todas las personas y esto significa cambios en la pastoral, en la manera de hacerse presente en el mundo y las formas de transmitir el Mensaje.

5.- ¿Qué esperas de esta Jornada?

Que la personas que han venido y han participado, salgan convencidos de que en el ámbito diocesano, existe un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias de evangelización diversas y plurales. Un lugar para la libertad, la escucha, la celebración, la convivencia y para impulsarnos en nuestra tarea evangelizadora.

José Alberto Rugeles Martínez

