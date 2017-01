Entrevista a Hna. Akiko Tamura: De cirujano torácico a Carmelita Descalza

La protagonista del Cambio de Agujas que esta semana presenta la Fundación EUK Mamie-HM Televisión, más que un “cambio de agujas” lo que ha vivido es todo un “cambio de tren”. Akiko Tamura nació en Madrid, de padre japonés y madre navarra, y fue hasta sus 37 años una exitosa cirujano torácica de la Clínica de Navarra (España). De hecho, ella fue de los primeros doctores capacitados para el manejo del robot Da Vinci en España, una técnica pionera que permite realizar cirugías microscópicas.



Pero, a través de un largo proceso interior, el Señor la fue guiando hasta que, el 11 de agosto de 2012, entró como Carmelita Descalza en el Convento del Buen Pastor de Zarautz, en Guipúzcoa (España). Las cámaras de Cambio de Agujas han podido entrevistarla, a través de las rejas del locutorio de su convento, tras cuatro años de vida contemplativa. Mucha gente, refiere la Hna. Akiko, cuando lo dejó todo para irse al Carmelo, sacaban los pañuelos para secarse las lágrimas pensando en lo mucho que dejaba. A día de hoy, es la hna. Akiko la que se emociona hasta las lágrimas, pero no de pena por lo que ha dejado, sino de felicidad y agradecimiento a Dios por lo que ha recibido. En efecto, la Hna. Akiko confiesa que se siente tan feliz que, cada mañana, se pellizca para asegurarse que es verdad que está despierta, que no es un sueño, porque “puedes ser Carmelita y ser feliz, puedes estar encerrada y ser feliz y ser libre. Y no lo cambiaría por ningún quirófano, ni por nada del mundo”.

Ver el vídeo

Entra con Cambio de Agujas en el locutorio del Convento del Buen Pastor de Zarautz para escuchar el testimonio de la Hna. Akiko Tamura.

