Entrevista en Almería al nuevo diácono José Antonio Rodríguez Castaño

“Si el Señor no me hubiera llamado para Cura, sería periodista”. ENTREVISTA al nuevo diácono José Antonio Rodríguez CastañoEntrevista en Almería al nuevo diácono José Antonio Rodríguez Castaño

Jose es el único hijo de José Antonio y Julia. Formado en el Colegio e Instituto público de su barrio de los Ángeles, ingresó en el Seminario Mayor de Almería a los 18 años. Ahora tiene 24, y ha sido ordenado diácono el domingo19 de Marzo, día de San José y culmen de la campaña del Seminario 2017.

Aunque sus padres vinieron de Barcelona y Serón, presume de haberse criado toda la vida en su querido Barrio de los Ángeles de la capital almeriense. Ya le viene el amor a su parroquia de su abuelo “uno de los fundadores”. Monaguillo y amigo de “su cura”, D. Manuel Pozo, recibió el bautismo 10 años después del personaje más famoso bautizado en aquella parroquia, David Bisbal. A este joven risueño y bonachón, se le nota nervioso “por la primera entrevista en solitario que le han hecho”. Su pasión son los medios de comunicación y por eso le invité a que se sentara en el sillón del responsable de comunicación del obispado.

¿Todo es “jauja” en el Seminario?

El seminario, como todas las realidades humanas tiene momentos buenos y algún desierto. Ahora, mirando hacia atrás, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Aunque en algunos momentos puntuales, lo pasas mal. Especialmente por la exigencia académica de algunas asignaturas. He sido un estudiante “normalito”, pero felizmente he podido superar mis estudios.

¿Qué has aprendido en estos años?

Conociendo más la Iglesia en estos 6 años, tengo todavía más ganas de servirla. Deseo integrarme más aun en ella para renovarla, para favorecer todo lo bueno que hay en ella.

Este último año estas acompañando a D. Eduardo en la apasionante tarea de llevar 9 pueblos del Andarax. ¿Qué te está aportando esta experiencia?

Es impresionante. ¡Cuantas anécdotas, personas y vivencias me estoy llevando! Ves realidades duras: los problemas de muchas personas que acuden a ti, pero también el gusto de conocer la vida de la gente y su fe. Sin duda es todo un “baño de realismo” el que me estoy dando. Es cierto que me quita algún tiempo para el estudio, pero ganas por otro lado.

¿A quien llamaste primero cuando te enteraste de que te ibas a ordenar?

¡A mi cura! Mis padres se enteraron después, una vez que me dijeron que se podía hacer público. Luego, ya se lo comuniqué a todos los amigos y gente a la que quiero.

¿Cómo sueñas ser cura?

Creo que tienes que regirte por el Evangelio y lo que te pide la Iglesia. No hay otro ideal. La clave está en que saber adaptarse al lugar donde te manden. Hay pueblos con gente muy mayor y otros con muchos niños. Trabajar con lo que hay e intentar llevarlos a Dios

¿Qué crees que se te da mejor?

Sin duda, los medios de comunicación. Creo que conociéndolos mejor te enteras de lo que ve la gente, de cómo piensan, en definitiva, por dónde va la sociedad… es como un estudio sociológico. Si yo tengo que evangelizar a esas personas, tendré que saber cómo son. Si te soy sincero, si no hubiese sido cura, hubiera sido periodista. Dios también se manifiesta a través de youtube.

Una última pregunta: ¿A quien te hacía especialmente ilusión invitar a tu ordenación?

A mis maestros y profesores. Son ellos los que me han ayudado a formarme. Van a venir gente de mi colegio (incluso de preescolar), de mi instituto, del seminario. Nunca se me han olvidado los profesores que he tenido.

Ramón Bogas Crespo

Director de la Oficina de comunicación del obispado de Almería

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...