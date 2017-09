Entrega de las obras de catedral de Coria

El próximo viernes 29 de septiembre a las 11 horas, tendrá lugar en la plaza de la de la seo cauriense, la entrega de las obras de Catedral de Coria, finalizadas en el mes de junio del presente año y cuyo objetivo es la restauración del edificio.

Al acto acudirán Mons. Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres y D. Julián Carlos Pérez, Deán de la Catedral, así como otros miembros del obispado de la diócesis de Coria-Cáceres.

Así mismo, estará D. Antonio Aguilar Mediavilla, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento; el presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara; D. José Manuel García Ballesteros, alcalde de Coria, y se espera la asistencia de otros representantes políticos.

Financiación de la obra

Las obras de consolidación estructural y restauración de la Catedral de Coria (1ª fase), han sido sufragadas por el Ministerio de Fomento, Junta de Extremadura y Cabildo Catedral y promovidas y organizadas por dicho Cabildo y la Diócesis de Coria-Cáceres.

La subvención referida a la primera fase de consolidación estructural y restauración de la Catedral de Coria, parte del Ministerio ascendió a 1.105.555,95 €. El proyecto de esta primera fase se situó en 1.562.626,25 €.

La parte correspondiente al Ministerio de Fomento ha sido el 70,75 % del mismo (con cargo al 1,5 % cultural). La Junta de Extremadura aportó una cuantía de 300.000 €, y el Cabildo Catedral 150.000 €. Cabe recordar que la aprobación del proyecto tuvo lugar en Enero de 2016.

Las obras se iniciaron en junio de 2016 y finalizaron un año después, en junio de 2017.

El obispo de Coria-Cáceres constituyó en febrero de 2016 una Comisión con el fin de seguir y controlar las obras relativas al mismo.

Las otras fases de la obra se retomarán una vez que se cuente con la financiación oportuna.

Lorena Jorna

Responsable de la Oficina de Comunicación

Obispado de Coria-Cáceres

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...