Enraizados canta Villancicos ante el Ayuntamiento de Madrid

La Alcaldesa obvió en su discurso navideño cualquier mención cristiana · Enraizados considera positivo que se haya recuperado el Nacimiento de Cibeles, pero reclama otros tradicionales, como el de la Puerta de Alcalá · La Asociación se ha unido a la "Rebelión de los Belenes", colocando el suyo en el emblemático monumento · También reclama una Cabalgata de Reyes "digna para los madrileños" Voluntarios de la Asociación Enraizados se han reunido este miércoles ante el Ayuntamiento de Madrid para cantar villancicos y recordarle a Carmena el verdadero sentido de la Navidad. "Los voluntarios de la Asociación Enraizados hemos venido al Ayuntamiento de Madrid a reivindicar que la Navidad sea realmente lo que siempre ha sido: el Nacimiento de Jesús en un pesebre. El nacimiento de un niño en un pesebre no puede ser motivo para nadie de escándalo o de intentar taparlo. Para todos aquellos que dicen que los pobres y los necesitados son su prioridad, no hay mejor ejemplo que un niño que nace inerme en un portal", explica José Castro Velarde, presidente de Enraizados. "Estamos asistiendo al intento de eliminar las raíces cristianas de Occidente. El ocultar la Navidad es un capítulo más. Por eso es importante que reivindiquemos el contenido real y verdadero de la Navidad. Todos los logros que hemos conseguido a lo largo de veinte siglos en el respeto de los Derechos Fundamentales y las libertades podrán seguir manteniéndose en el tiempo si conseguimos que nuestras raíces cristianas sean sólidas", prosigue el presidente de Enraizados. Además, los voluntarios de la Asociación han visitado el Belén municipal y han cantado villancicos dentro del Palacio de Cibeles. "El año pasado nos reunimos con Carmena para pedirle que el Consistorio tuviera un Belén apropiado y no mermado, como fue en la Navidad de 2015, y la Alcaldesa lo ha cumplido. Por ello, la felicitamos. También nos parece positivo que en el Palacio de Cibeles haya un cartero real para recibir las cartas a los Reyes Magos", afirma Castro Velarde. "Sin embargo, Carmena evita el tema de la Navidad, como ha hecho en su discurso o en los talleres que se celebran estas fechas en la capital, donde solo uno contiene la palabra Navidad. En la reunión que tuvimos este año, nos dijeron que querían una Navidad más plural, que en su lenguaje significa no cristiana", argumenta el presidente de Enraizados. "Esperamos que en la Cabalgata de este año no cree una nueva polémica, como ocurrió la pasada Navidad. La alcaldesa ha prometido unos 'Reyes' tradicionales y esperamos que así sea. Este día tiene que ser sinónimo de alegría para pequeños y mayores y debe guardar la esencia de lo que se celebra, que es la Adoración de los Magos a Jesucristo hecho Niño", afirma Castro. Con lo que sí ha causado polémica el Ayuntamiento es con la decisión de eliminar el Belén de la Puerta de Alcalá, con lo que muchos madrileños han colocado su Nacimiento allí. Enraizados se ha unido a este acto ciudadano colocando también su Belén, tras el canto de villancicos. "Esperamos que esta 'rebelión pacífica' de la ciudadanía haga darse cuenta al Consistorio de que, para el año que viene, queremos que vuelva el Nacimiento de Puerta de Alcalá", concluye el presidente de Enraizados. María Isabel Moreno info@enraizados.org www.enraizados.org @asocenraizados http://www.facebook.com/asocia cionenraizados