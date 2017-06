Encuentro de todas las parroquias de la Isla de La Palma

ENCUENTRO DE TODAS LAS PARROQUIAS PALMERAS PARA RECIBIR LOS SÍMBOLOS DE LA MISIÓN

En el marco de la celebración, que se desarrollará en El Paso, también se entregará un cuadro de la Virgen Desata nudos a la priora del monasterio del Císter.

Este sábado, 10 de junio, en el Paso se va a desarrollar el encuentro-celebración de todas las parroquias de la isla de La Palma, en cuyo desarrollo se entregará a un representante de cada una de ellas de los símbolos de la Misión Diocesana en marcha.

El acto pastoral comenzará a las 17 horas en el Centro Cultural de El Paso. Allí un grupo de jóvenes de la parroquia de Tazacorte va a representar la obra: “los conquistadores del mundo”. La misma está basada en la vida de los mártires de Tazacorte.

Posteriormente, el obispo presidirá sobre las 18,15 en la iglesia Nuestra Señora de Bonanza, la eucaristía. En el trascurso de la Misa habrá dos momentos significativos.

El primero consistirá en la entrega de un cuadro de la advocación mariana de la Virgen Desata nudos, obra de Domingo Cabrera, a la Madre Rosario Socorro Gómez, superiora del Monasterio de la Santísima Trinidad de Breña Alta. Con esta donación, que se hará también el domingo a los otros cuatro monasterios de clausura de la diócesis, se pretende poner en valor la importancia de los monasterios y de la oración de cara a la Misión que está desarrollando la diócesis, a partir de la invitación del papa Francisco a ser una “Iglesia en salida misionera”.

El segundo gesto significativo será la entrega a cada una de las parroquias palmeras de un farol, que será encendido a partir de la llamada “Luz de la Paz de Belén, que desde Navidad es custodiada en la parroquia de S. Miguel de Tazacorte. El otro signo será la entrega a cada participante de la Cruz de la Misión, que con un diseño especial en el que figura el logotipo de esta iniciativa y la frase: “Alguien te espera”.

Después de la Misa habrá un momento para compartir un ágape fraterno en los salones de la parroquia de El Paso.

Agalac Alonso

