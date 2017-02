Encuentro Nacional de Formación de Pastoral de la Salud en La Habana

“Pero ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien” (2 Tes 3,13)

Con la participación de médicos, enfermeras y psicólogos de todas las diócesis cubanas y el acompañamiento de religiosos y religiosas de congregaciones que prestan servicio en centros de Salud de la Iglesia y el Estado, se celebró el Encuentro Nacional de Formación de la Pastoral de la Salud (PAS), del 18 al 21 de enero de 2017, en La Habana.

En esta ocasión -y por tercera vez- estuvieron presentes los profesores Mons. José Luis Redrado y el P. Miguel Martín, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios; y el P. Rudesindo Delgado, quienes presentaron temas en conferencia, animaron momentos de oración y presidieron las celebraciones eucarísticas.

El programa del encuentro, que se desarrolló a través de conferencias, paneles y trabajo en equipos, presentó los temas: Misericordiosos como el Padre; Evangelii Gaudium; Evangelizar el mundo de la Salud; ¿Dónde está Dios cuando el hombre sufre?; Acompañar el final de la vida; Retos de la Bioética a la fe; Envejecer un reto; y Espiritualidad del trabajador de la Salud.

Mons. Jorge Serpa, obispo de Pinar del Río, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de PAS en el período de 2009 a 2013, presidió la Santa Misa en la segunda jornada. También contaron con la visita de Mons. Juan García, arzobispo de La Habana.

La cita concluyó con la satisfacción de haber sido una buena jornada de formación, con la alegría que proporciona la comunión entre hermanos. Los participantes regresaron a sus comunidades con el pensamiento puesto en el legado del apóstol Pablo: “Pero ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien” (2 Tesalonicenses 3,13).

Dra. Idania Castillo González, Delegada Nacional de PAS

