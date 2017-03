Encuentro diocesano del Movimiento Junior de la diócesis de Coria-Cáceres

Los días 11 y 12 de Marzo un centenar de niñas y niños del Mvto. Junior de la diócesis de Coria-Cáceres pasamos un encuentro de fin de semana fantástico en las instalaciones del campamento “Los hurones” en Perales del Puerto (Cáceres). Han sido unos días muy divertidos donde la alegría y el juego han estado presentes en todo momento.

El sábado por la mañana, tras presentar el horario del encuentro y formar grupos, visitamos el pueblo de Hoyos, en la comarca de la Sierra De Gata, donde a través de diferentes juegos y dinámica realizamos un tour por la zona y conocimos lugares con un encanto muy especial.

Después de ello y comernos nuestros bocatas, llegamos al campamento donde pasaríamos todo el tiempo restante del encuentro. Al atardecer, tras un rato de tiempo libre para conocer las instalaciones y establecer lazos de amistad, nos juntamos todos para tener un momento de oración y compartir, ya que Jesús siempre está con nosotros y nos cuida. En la Oración reflexionamos sobre lo que es y significa la Cuaresma. Después de esto, por grupos preparamos la velada nocturna, donde pasamos momentos de risas y espectáculo con la visita de varios artistas musicales.

Al día siguiente, trabajamos profundamente el tema de la educación, y concretamente el papel/participación de los niños en los centros escolares y dimos las pautas para la próxima elaboración de un video sobre la educación. Fuimos dando respuestas a estas cuestiones: ¿Se tiene en cuenta la palabra de los niños?, ¿A dónde llegan sus sugerencias? ¿Cómo asegurar la participación de los niños en los Colegios? Como otra acción, las niñas y niños propusieron escribir una carta sobre la educación y la participación a los directores de los colegios.

Movimiento JUNIOR

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...