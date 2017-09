Encuentro del Pueblo de Dios, por el obispo de Sigüenza-Guadalajara



El próximo día 30 de septiembre, Dios mediante, celebraremos el Encuentro del Pueblo de Dios en el Colegio Diocesano “Cardenal Cisneros”. Un año más agradezco la acogida fraterna y el acompañamiento generoso de los responsables del centro educativo en el desarrollo de la asamblea.

La experiencia nos dice que estos encuentros nos ayudan a todos los participantes a experimentar la comunión eclesial, a escuchar las propuestas de los hermanos, a orar juntos y a descubrir la urgencia de la corresponsabilidad pastoral para llevar a cabo la misión confiada por el Señor al servicio de la Iglesia y de la sociedad.

Durante este curso pastoral pondremos especialmente nuestra atención en el primer objetivo del Plan Pastoral, en el que somos invitados a profundizar en la vida espiritual para crecer en la intimidad con Jesucristo. Si no ahondamos en el conocimiento “interno” de Jesucristo y en la adhesión a su persona, corremos el riesgo de estar construyendo el castillo de la evangelización sin los cimientos necesarios.

En la oración, además de asumir que Jesucristo ha de ser siempre nuestro modelo en el descubrimiento de la voluntad del Padre y en el servicio a los hermanos, experimentamos también la llamada a la santidad de vida y acogemos su constante invitación a ser discípulos misioneros en este momento de la historia.

Para ayudarnos en la reflexión sobre el tema, hemos invitado a Don Jesús Higueras y a un grupo de laicos de la comunidad parroquial de Santa María de Caná, en Pozuelo. Ellos, desde su experiencia espiritual y parroquial, iluminarán con su palabra y testimonio el trabajo del día. Damos gracias a Dios por el servicio que nos brindan y oramos todos por el fruto espiritual de esta asamblea del Pueblo de Dios.

Por medio de estas líneas, tengo la alegría de invitar a todos los sacerdotes, consagrados y cristianos laicos de las distintas parroquias, movimientos o asociaciones diocesanas a participar en dicho encuentro. Los miembros de la Delegación Diocesana para la Nueva Evangelización, a quienes agradezco muy sinceramente la colaboración en la organización del mismo, harán llegar a las parroquias, comunidades religiosas y movimientos apostólicos, una información más detallada de su desarrollo. Así podremos inscribirnos con antelación para hacer más fácil la organización y la comida.

Aunque son muchas las actividades que todos llevamos entre manos, deberíamos hacer un esfuerzo por participar en estos eventos diocesanos pues, aunque nadie es imprescindible para el impulso de la evangelización, todos somos necesarios. El Señor quiere contar con cada uno para que su amor y salvación lleguen a todos los hombres y mujeres en este momento de la historia.

Con mi bendición, feliz día del Señor.

Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara

