Realizado el encuentro de Diócesis de Frontera Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: “La frontera como espacio de encuentro y fraternidad”

Con las participación de obispos, sacerdotes y laicos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre los días 15 y 17 de mayo, se desarrolló en Bagé (Río Grande del Sur, Brasil), el XXXII Encuentro de Diócesis de Frontera en torno al lema: “Cuidar la Casa común nuestra misión”.

Participaron 90 personas, entre ellos 20 uruguayos procedentes de las Diócesis de Melo, Salto y Tacuarembó, junto a los obispos: Monseñor Pablo Galimberti (Obispo de Salto), Monseñor Julio Bonino (Obispo de Tacuarembó) y Monseñor Heriberto Bodeant (Obispo de Melo).

En el mensaje conclusivo los participantes afirman que “una vez más descubrimos la frontera como lugar, no de hostilidad, enfrentamiento o competencia, sino como espacio de encuentro, hospitalidad, fraternidad y descubrimiento de una identidad común y regional”.

Asesores técnicos de Brasil y Argentina los ayudaron “a ampliar nuestra mirada y nuestro pensamiento para percibir un horizonte global, aunque complejo y buscar las formas de acción local”, aseveran. También les presentaron aspectos e implicancias del desarrollo sustentable tanto en una perspectiva económica, social y ambiental, como bíblica, teológica, espiritual y pastoral.

En el marco del Encuentro visitaron el asentamiento “Hulha Negra” y la cooperativa COONATERRA de semillas agroecológicas BioNatur lo que les permitió conocer “de forma viva y testimonial” modos alternativos de desarrollo sustentable”, que demuestran “la viabilidad de iniciativas que abren a la esperanza”.

El Obispo anfitrión Dom Gilio, les recordó “cómo el Papa Francisco en Laudato Si nos hace ver que cuidar de la biodiversidad de la Tierra es una forma viva y eficaz de cumplir el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Recibir ese mandamiento y vivirlo no nos priva de nuestra libertad, no nos esclaviza, no nos aliena, sino que abre caminos para la construcción de la felicidad personal y comunitaria y, no menos, hace feliz a Dios, creador de todas las criaturas”.

El próximo Encuentro de Diócesis de Frontera tendrá lugar del 14 al 16 de Mayo de 2018 en Formosa (Argentina).

– ENCUENTROS DE DIÓCESIS DE FRONTERA

Los Encuentros de Diócesis de Frontera se vienen realizando desde 1991, cuando se hizo una primera reunión por iniciativa del párroco de Bella Unión (Diócesis de Salto) y el Vicario Pastoral de la Diócesis de Uruguaiana, motivados por la inminencia de la implementación del MERCOSUR y su desafío a la integración regional. Participan habitualmente obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de unas 25 diócesis que tienen como característica común ser “fronterizas” entre dos de los cuatro países que iniciaron el MERCOSUR.

Este encuentro se realizó en Uruguay en la Diócesis de Melo, en el año 2014.

Los temas de los encuentros son propuestos de un evento al otro y luego son preparados por un equipo integrado por las Diócesis de Uruguaiana, Concordia y Salto, junto a la Diócesis anfitriona. Al definir el tema, siempre se recuerda la motivación inicial “los vecinos se encuentran”. Así, en 2017, “Los vecinos se encuentran para reflexionar y compartir sobre modelos alternativos de desarrollo sustentable que garanticen el cuidado de la “casa común” para la vida digna de nuestros pueblos.”. Los textos bíblicos inspiradores para esta temática se encuentran en los libros del Génesis (2,15) y de la Sabiduría (11,22-12,2).

– MENSAJE CONCLUSIVO

32º Encuentro de Diócesis de Frontera

Bagé, Río Grande do Sul (Brasil) 15 al 17 de mayo de 2017

Mensaje Final

Cuidar la casa común es nuestra misión.

“Los vecinos se encuentran para reflexionar y compartir sobre modelos alternativos de desarrollo sustentable que garanticen el cuidado de la “casa común” para la vida digna de nuestros pueblos.” (cfr. Génesis 2,15; Sabiduría 11,22-12,2)

Llenos de gratitud hemos concluido nuestro encuentro de Diócesis de Frontera, en la ciudad de Bagé, en la región conocida como “Pampa Gaúcho” cuyas características como ambiente o bioma, tuvieron lugar importante en nuestra reflexión.

Noventa participantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay hemos compartido, reflexionado, celebrado como vecinos y amigos en estos días nuestra fe y nuestro compromiso con el cuidado de la Casa Común.

Una vez más descubrimos la frontera como lugar, no de hostilidad, enfrentamiento o competencia, sino como espacio de encuentro, hospitalidad, fraternidad y descubrimiento de una identidad común y regional.

Asesores técnicos de Brasil y Argentina, nos han ayudado a ampliar nuestra mirada y nuestro pensamiento para percibir un horizonte global, aunque complejo y buscar las formas de acción local. Nos presentaron aspectos e implicancias del desarrollo sustentable tanto en una perspectiva económica, social y ambiental, como bíblica, teológica, espiritual y pastoral. La visita al asentamiento “Hulha Negra” y la cooperativa COONATERRA de semillas agroecológicas BioNatur nos permitió conocer de forma viva y testimonial modos alternativos de desarrollo sustentable, acompañados por la Diócesis de Bagé, que manifiestan la viabilidad de iniciativas que abren a la esperanza.

El Obispo anfitrión Dom Gilio, nos recordó como el Papa Francisco en Laudato Sii nos hace ver que cuidar de la biodiversidad de la Tierra es una forma viva y eficaz de cumplir el mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Recibir ese mandamiento y vivirlo no nos priva de nuestra libertad, no nos esclaviza, no nos aliena, sino que abre caminos para la construcción de la felicidad personal y comunitaria y, no menos, hace feliz a Dios, creador de todas las criaturas.

Ponemos en manos de María la vida de nuestros pueblos y nuestra región. Que ella nos ayude a crecer como discípulos misioneros de Jesucristo, promotores de modelos alternativos que garanticen el cuidado de nuestra Casa Común, teniendo en vista la vida digna de nuestros pueblos.

Bagé, 17 de Mayo de 2017

Participantes de los siguientes países y diócesis:

Argentina: Diócesis de Concordia, Corrientes, Formosa y Goya.

Brasil: Diócesis de Bagé, Chapecó, Pelotas, Río Grande, Santa María, Santo Ângelo y Uruguaiana.

Paraguay: Diócesis de Encarnación.

Uruguay: Diócesis de Melo, Salto y Tacuarembó.

Fuente: Conferencia Episcopal Uruguaya, Diócesis de Salto

