Encuentro de delegados y responsables diocesanos para el Catecumenado

La Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, organiza el XIII Encuentro de delegados y responsables diocesanos para el Catecumenado. Estas jornadas tendrán lugar en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, los días 20 y 21 de marzo y estarán centradas en el “Origen, desarrollo y claves del Catecumenado”.

Organiza: Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Subcomisión Episcopal de Catequesis

Fecha: 20 y 21 de marzo de 2017

Lugar de celebración: Conferencia Episcopal Española (C/ Añastro, 1 28033 Madrid)

