En Valencia, I congreso internacional: cátedra abierta Scholas Ocurrentes UCV



La Universidad Católica de Valencia (UCV) acogerá los días 29, 30 y 31 de marzo un congreso internacional con Scholas Ocurrentes, la ya conocida iniciativa educativa y solidaria del Papa Francisco. «Cambiar la educación para cambiar el mundo: Compartir e innovar para una educación integral» será su tema. Intervendrán, entre otras personalidades, el arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares; el arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica, Angelo Vincenzo Zani; y el director general de Scholas, José María del Corral.

El I Congreso Internacional Cátedra Abierta Scholas Ocurrentes UCV es una ocasión para reflexionar sobre la educación y presentar experiencias que demuestren la importancia de proponer métodos pedagógicos en los centros educativos donde prevalezca el desarrollo integral de la persona, la cultura del encuentro, y el papel destacado de las entidades sociales en esta propuesta pedagógica.

