En Roma, XXV Jornada de los Misioneros Mártires: “No tengáis miedo”

24 de marzo: Jornada de oración y ayuno en memoria de los Misioneros Mártires

Foto: Jornada de los Misioneros Mártires 2017 – RV

“’No tengáis miedo’ es la invitación que aparece en cada teofanía y es la frase que más repite Jesús resucitado cuando se aparece a sus discípulos. Una invitación que ayuda a hacer frente a los momentos oscuros y difíciles, de persecución, sabiendo que el Señor está siempre cerca de cada uno de nosotros… Y teniendo que imaginar la vida de un mártir en los momentos antes de su martirio, nos gusta creer que esta frase es la que oyen a Jesús decirles mientras los acompaña hasta el extremo de su testimonio”. Así lo escribe Alez Zappalà explicando el tema de la XXV jornada de oración y ayuno en memoria de los Misioneros Mártires, “No tengáis miedo”, que se celebrará el 24 de marzo. La fecha fue elegida por el Movimiento de Jóvenes de la Obras Misionales Pontificias de Italia recordando que ese mismo día del año 1980 fue asesinado Mons. Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, beatificado el 23 de mayo de 2015. Esta jornada se celebra en varios países el mundo, promovida por diócesis, instituciones religiosas y realidades misioneras.

Recordando que el 1 de diciembre del año 2016 se celebró el primer centenario del martirio del Beato Charles de Foucald, don Michele Autuoro, director de Missio, subraya que “la entrega de la vida de nuestros hermanos y hermanas hasta el martirio es simplemente la consecuencia extrema de los que no han elegido el honor, sino el compromiso total, no la comodidad y la seguridad, sino que a costa de algún sacrificio, donar la plenitud de vida de Jesús. No se trata de héroes, sino de hombres y mujeres cuyas vidas han sido entregadas al Evangelio y que, como Jesús, nos repiten ‘no tengais miedo…’ somos siervos inútiles”. En el material para la animación misionera de la Jornada, se propone un gesto de solidaridad, espiritual y material, hacia Siria, atormentada por años de guerra, respondiendo así a la llamada de Mons. Marayati, cabeza de la archieparquía de Alepo, para la reconstrucción de la catedral y de la escuela diocesana Al Imane. También se ha preparado el texto para un Vía Crucis inspirado en la Encíclica Laudato Sí y para una vigilia en memoria de los mártires misioneros. También se presentan algunas películas para la realización de un vídeo-forum sobre el tema Link correlati :El material para la animación de la Jornada: Lista de los agentes pastorales asesinados en el año 2016:

