En recuerdo de Paloma Gómez Borrero, por la presidenta Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo, Marisa Martínez Moreno, que fue directora de Cáritas Diocesana de Toledo

PALOMA ABRIÓ SUS ALAS Y NOS DEJÓ PARA SUBIR AL CIELO

Por

Marisa Martínez Moreno

Presidenta Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo

Así de repente, sin avisar, has abierto tus alas y has emprendido tu último vuelo. Esta vez el destino ha sido al Cielo.

Has dejado en tierra a tu piloto, Alberto, tu esposo, tu compañero de viaje en esta vida, a tus hijos, nietos, familiares y amigos. Has dejado a España y al Vaticano huérfana de tu voz ,de tu sonrisa y de tu alegría.

Todo el mundo te quería y te respetaba; prueba de ello han sido las innumerables muestras de dolor y las palabras de cariño que desde todos los ámbitos han hecho sobre tu persona, ni una voz discordante; algo muy difícil por no decir imposible de lograr en esta sociedad que vivimos.

Amiga de tus amigos, amiga y fiel a la Iglesia, cariñosa, cercana, extraordinaria comunicadora, gracias a ti todos hemos viajado y compartido los viajes con el Papa, como si fuéramos en el avión contigo. Escuchar tus relatos nos hacía sentir la sensación de vivirlos. Has sido única y serás irrepetible.

Para ti Toledo era algo especial, siempre lo decías y siempre lo demostrabas. Tus raíces toledanas siempre las llevabas en el corazón. Cuantos recuerdos Paloma en Toledo y en Roma, en tu casa o en la mía. Era imposible ir a Roma a un hotel, te enfadabas siempre. Has tenido tu casa abierta para todos y lo más importante tu corazón, pues todo, todo lo hacías de corazón.

Siempre acudías a mis llamadas, siempre colaborabas de forma desinteresada, con Cáritas Toledo o con Cáritas Regional de Castilla- La Mancha. ¿Recuerdas que en Guadalajara todo el mundo quería estar contigo?. Ibas a venir a Sonseca, me llamaste desde el hospital para decirme que les avisara que no podrías ir; tú pensabas que era en marzo, al decirte yo que era en mayo, tu respuesta fue rápida: no les digas nada, para esa fecha ya estoy bien. Tú no sabías decir a nadie que no.

Tu último SÍ, fue a la Esclavitud de la Virgen del Sagrario, el 28 de octubre hace sólo cinco meses. Nos regalaste tu presencia con Luis y Antonio en un magnífico concierto en la Catedral Primada sobre Santa Teresa y la Virgen María. Más de 600 personas recuerdan ese día, y gracias a vosotros recaudamos fondos para ayudar a la población infantil víctima de la guerra en Siria a través de Cáritas. Ya estábamos pensando en otro concierto para este año, recuerdas, pero ayer me decía Luis y Antonio que lo harán en tu memoria.

Nos dejas un vacío imposible de llenar, seguro que la misma tristeza que nos dejas, es la inmensa alegría que hoy hay en el Cielo.

Me imagino esperándote en el Cielo a San Juan Pablo II, no el Papa amigo, sino tu amigo el Papa al que tanto querías y que tanto te quería, y a Madre Teresa tu otra amiga.

Y conociéndote seguro que estarás ya con el micrófono en mano, hablando con la Virgen para que te consiga una entrevista con Jesús y diciendo que sí a todos los que te pidan alguna cosa.

Paloma has sido y siempre serás la voz del Vaticano y de la iglesia en España, y ahora serás la voz de España y del mundo en el Cielo, seguro que velarás por todos para que nuestro mundo cambie, para que finalicen las guerras y lleguemos a ser todos más justos y solidarios.

Sabias lo mucho que te quería y yo sabía también lo mucho que me querías tú y que tantas veces me has demostrado. Siempre me has estado a mi lado y seguro que ahora desde el Cielo aún mejor velarás por mí.

Con el corazón roto de dolor, no te digo adiós, porque es imposible poder olvidarte. Gracias, gracias Paloma por haber compartido mi vida desde la niñez y haberme enseñado tanto.

