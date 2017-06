En la diócesis de Guadix se celebra una Jornada de las Familias

Sábado 24 de junio: estás invitado a la Jornada de las Familias

El sábado 24 de junio, se va a celebrar en la diócesis de Guadix una Jornada de las Familias. Tendrá lugar en el centro Diocesano de espiritualidad, de 10:30 a 14:00 horas. Está abierta a todas las familias de la diócesis y contará con la presencia de un ponente –el profesor Fernando Vidal- que hablará de la Exhortación Postsinodal Amoris Laetitia. Pero también habrá tiempo para hablar de la pastoral familiar en la diócesis accitana y para programar acciones de cara al próximo curso. Sin duda, será una jornada importante a la que estamos invitados todos.

Para asistir no hace falta inscribirse. Y los niños y jóvenes, tampoco son un problema, puesto que se ha preparado un servicio de guardería con monitores y voluntarios, que tendrán actividades adaptadas para los más pequeños.

La jornada estará presidida por el Obispo de Guadix, Mons. Ginés García, y se espera cuente con presencia de familias de casi todas las parroquias. Seguro que va a ser una mañana de fiesta, de celebración y, sobre todo, de formación.

Este es el programa:

10,30 h. Comenzaremos con una oración común, pidiendo al Espíritu Santo la luz que ilumine nuestra realidad diocesana y la audacia para ir dando los pasos significativos en el acompañamiento a las familias. Pondremos a las familias bajo la protección de la Sagrada Familia de Nazaret.

11 h. Seguiremos con un espacio de comunicación e información sobre la pastoral familiar en nuestra diócesis. Nos ayudará la visualización de distintas entrevistas realizadas en nuestro entorno y la presentación de los resultados de la encuesta sobre la familia.

También habrá un momento de reflexión conjunta por grupos, ayudados de algunos textos de la Exhortación del Papa Francisco Amoris laetitia. Y una posterior puesta en común abundando en sugerencias, deseos, pautas para una adecuada pastoral familiar en la diócesis y en las parroquias.

12,15 h. Descanso, café.

12,45 h. “Los retos de la Exhortación Amoris laetitia para la pastoral familiar” Ponencia de D. Fernando Miguel Vidal Fernández

(El profesor Fernando Vidal Fernández es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Psicología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Director del Instituto Universitario de la Familia e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas. Presidente del Patronato de la Fundación RAIS -dedicada a exclusión extrema-, Patrono y miembro del Comité Científico de la Fundación FOESSA, Presidente de la Social Sciences Network of IFCU, Leader of the World CLC Family Team, miembro del Consejo Asesor de la revista Documentación Social, consejero editorial de la revista Educadores, colaborador habitual de la revista Sal Terrae y consejero editorial de la revista Iglesia Viva. Ha participado y dirigido proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+I y ha trabajado en investigación con diversas instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y Ciencia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Junta de Andalucía, INJUVE, Fundación Encuentro, Fundación Civitas, Centro de Investigaciones por la Paz, Centro de Innovación Educativa, Fundación BBVA, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Alcobendas, Ayuntamiento de Sevilla, Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Fundación SM, Fundación Pluralismo y Convivencia, Fundación Ceimigra, FERE, CONFER, Fundación FOESSA, Oblatas, Cáritas Española, Cáritas-Euskadi, Cáritas-Badajoz y HOAC entre otras.)

13,45: Dialogo con el ponente.

14,15 Comida: Compartimos nuestra comida. La bebida estará prevista en la Casa Espiritualidad.

Otros datos de interés:

Guardería y talleres para niños y preadolescentes

Autobús: – salida de Huéscar: 9 h.

– salida Baza: 9,45 h. (estación autobuses)

– Regreso: 16, 15 h.

