En Barcelona con los jóvenes de Europa, un Simposio de doce puntos a finales de marzo

El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), organiza un simposio sobre el acompañamiento de los jóvenes que tendrá lugar del 28 al 31 de marzo en Barcelona. En los últimos meses, los 250 participantes se han estado preparando para la cita con la ayuda de un documento de doce puntos. En este texto, se han desgranado los siguientes temas: Jesús y el acompañamiento; entusiasmo cristiano y voluntad de Dios; diversidad y relación ; identidad y vida; comunidad y familia; familia e Iglesia; esperanza y plenitud de vida; alegría y vida; los jóvenes y su lenguaje; acompañamiento y Espíritu Santo; examen de conciencia y testimonio y evangelización y Cristo.

Este documento es el resultado de una amplia consulta. En Septiembre de 2015, un comité compuesto por representantes de cinco ámbitos pastorales (catequesis, escuela, universidad, jóvenes y vocación) mantuvieron un encuentro en Malta del que surgió un texto que ha sido presentado y debatido durante la primera mitad del año 2016 en diferentes encuentros con los delegados nacionales de dichos ámbitos pastorales. Algunos de los comentarios surgidos en estos debates han sido incluidos en el documento final, redactado en Madrid por otro comité. Este documento está disponible en la web del simposio (symposium2017.ccee.eu).

“ Los jóvenes son decisivos para la vida de la Iglesia y de la sociedad. Poseen numerosos dones que desean compartir y que es necesario valorizar: dedicación, creatividad, generosidad, deseo de conocer al otro y acogerlo, o mejor, un gran deseo de amar y de ser amados, de conocer la verdad y adherirse a ella. Los jóvenes creen que puedan cambiar el mundo y es justo y bueno que lo crean”, ha afirmado Duarte da Cunha, Secretario General de la CCEE.

El prelado recuerda, por tanto, que “acompañar a los jóvenes es una preciosa misión que Cristo nos confía. Para el acompañante significa seguir junto a los jóvenes la Luz de Dios. La vida de quien acompaña no es necesario que sea perfecta, sino que debe mirar a Dios y vivir con compromiso la realidad presente. De esta manera, incluso cuando el joven debe superar los obstáculos, el acompañante es capaz de dar una orientación, una nueva perspectiva que se convierte en una propuesta atrayente, al contrario que el consumismo, que no consigue llenar el corazón”. Además, recalca que amar a los jóvenes lleva a testimoniar con obras y palabras que vale la pena seguir adelante. “De hecho, no hay alegría más grande para un educador que ver al joven tener una relación personal con Jesucristo y que sea consciente de que también puede dar libremente la vida por los demás”. Por tanto, tenemos que cuidar, no sólo a los jóvenes, sino también a las familias y a las comunidades para que sean más entusiastas en su misión de mostrar a Cristo y caminar con Él”.

Por este motivo, las jornadas en Barcelona estarán acompañadas de momentos de oración y celebración diaria de la Eucaristía, durante la cual se rezará especialmente por las vocaciones (miércoles 29) y por las familias (Jueves 30).

Una vigilia de oración de los jóvenes de Barcelona por los jóvenes de Europa

El miércoles 29 de marzo por la tarde, a las 19,45 en la Iglesia de Santa Ana (Plazoleta de Santa Ana, 29 – 08002 Barcelona) los jóvenes de la delegación diocesana de juventud celebrarán una vigilia de oración. La vigilia, dedicada a rezar por los jóvenes de Europa, prevé breves testimonios intercalados con cantos y momentos de adoración a la Sagrada Eucaristía. Al finalizar, los jóvenes de Barcelona tendrán un pequeño encuentro con los participantes al Simposio.

Los relatores

Durante el Simposio los relatores compartirán con los participantes sus reflexiones sobre el tema del encuentro. Los relatores, todos de alto nivel, son representantes de órganos vaticanos, del CCEE o de las Conferencias Episcopales dedicadas a la pastoral juvenil. Naturalmente, participarán también los mismos jóvenes. La lista de relatores está disponible en la web del simposio.

Más información:

