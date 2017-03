Elecciones CEE (19): La renovación de cargos en 25 ideas claves y breves

Elecciones CEE: La renovación de cargos en 25 ideas claves y breves

1.- Del lunes 13 al viernes 17 de marzo de 2017, todos los cargos y servicios de la CEE (Conferencia Episcopal Española), excepto el de secretario general, padre José María Gil Tamayo –con mandato hasta noviembre de 2018-, se han de ver sometidos a nuevas votaciones y elecciones para los próximos tres años

Estatutos nuevos sin trienios, mecanismos y fechas

2.- En estas votaciones rigen los nuevos estatutos de la CEE que, ya por tercera vez en la historia de esta institución, no prevén ya ni permiten, ni con mayoría cualificada, la reelección para un tercer trienio. Ya no hay, pues, tercer trienio.

3.- Estas votaciones en la CEE se hacen por papeletas y son precedidas de votaciones de sondeo. Es voto personal y secreto y sin ningún mecanismo electrónico. No hay candidatos oficiales. Nadie se postula para los cargos.

4.- Los cargos sobre que hay votaciones en los próximos días en la CEE son los de presidente, vicepresidente, tres o cuatro vocales del Comité Ejecutivo (el cuarto vocal es, por estatutos, el arzobispo de Madrid), presidentes de las catorce Comisiones Episcopales, de las tres Subcomisiones y de la Junta Episcopal Jurídica y vocales del Consejo de Economía. Los trienios no rigen para las presidencias de las subcomisiones episcopales y la junta jurídica y los vocales económicos.

5.-Las elecciones del presidente y del vicepresidente serán en la mañana del martes 14 de marzo. A última hora de esta misma mañana se elegirá a, al menos, tres vocales del Comité Ejecutivo, cuya composición se completaría, si ha lugar, en la primera parte de la tarde. Las Comisiones Episcopales, Subcomisiones, Junta Jurídica y vocales del Consejo de Economía completarán su renovación en la tarde del martes 14 y a lo largo de todo el miércoles 15.

Panorámica actual de los obispos españoles

6.- A día de hoy, hay 67 obispos diocesanos más el arzobispo castrense. Están vacantes las diócesis de Plasencia y de Mallorca, regida por un sacerdote administrador diocesano, con derecho a voto, y un obispo administrador apostólico, con derecho a un solo voto. Hay 69 diócesis más el arzobispado castrense (70 en total), pero el obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca es el mismo: Julián Ruiz Martorell. Hay doce auxiliares y 34 eméritos o jubilados. Suman, en total, 113 el número total de obispos.

7.-El número de personas que podrán votar en esta plenaria de elección de cargos es de 68. Tienen derecho a voto en la CEE los obispos diocesanos y los obispos auxiliares, además del ya citado administrador diocesano de Plasencia

8.- Los 67 obispos con derecho a voto pueden ser, a su vez, elegidos para todos los cargos, excepto los de presidente y vicepresidente, donde está excluida la elección de un obispo auxiliar, que no tiene, pues, derecho a ser votados, pero sí derecho a votar.

9.- El obispo español de mayor edad es monseñor Damián Iguacen Borau, obispo emérito de Tenerife (nacido el 12 de febrero de 1916) y el más joven, monseñor Xavier Novell Gomá, obispo de Solsona (nacido el 20 de abril de 1969).

10.- En España hay 70 circunscripciones eclesiásticas: 14 archidiócesis, 55 diócesis y el arzobispado castrense. Hay un decimosexto arzobispo (Vives, obispo de Urgell y copríncipe de Andorra), pero lo es también a título personal. Hay dos sedes vacantes, ya citados. A día de hoy, ningún obispo español en activo ha rebasado los 75 años, edad en que los obispos deben presentar la renuncia. A lo largo de 2017 cumplen 75 años tres obispos los titulares de las diócesis de Valladolid (el 13 de abril), de Ávila (el 28 de mayo) y de Getafe (el 13 de septiembre), respectivamente, Ricardo Blázquez Pérez, Jesús García Burillo y Joaquín María López de Andújar.

Un trienio el presidente y el vicepresidente

11.- El presidente actual de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid, lleva un trienio (el trienio anterior en que ocupó este cargo fue 2005-2008). Podría seguir. El hecho de que don Ricardo esté próximo a los 75 años tampoco debería un impedimento teniendo en cuenta la historia de la CEE, que en 1990 reeligió presidente al cardenal Suquía, que cumplía esta edad al año y medio, y que en 2011 lo hizo con el cardenal Rouco, a quien le faltaban cinco meses para la citada edad. Por otro lado, la historia de la CEE demuestra, en todos los casos menos en dos (en 1969, el cardenal Fernando Quiroga Palacios, por voluntad propia, no accedió a la reelección; y en 2008, Ricardo Blázquez Pérez, entonces obispo de Bilbao, no lo logró por apenas un voto), la elección de presidente para un segundo trienio.

12.- También lleva un trienio el cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid, en la vicepresidencia de la CEE. Don Carlos cumplirá en mayo 72 años.

Comité Ejecutivo

13.- En principio, en esta asamblea plenaria de la CEE, se elegiría tres vocales del Comité Ejecutivo, ya que una plaza la ocupará automáticamente el arzobispo de Madrid, salvo que sea elegido presidente o vicepresidente. Dado que, a nuestro juicio se mantendrá en un cargo o, en todo caso, podría ser elegido presidente, creemos que el Comité Ejecutivo contará con cuatro vocales electos.

14.- Son miembros natos del Comité Ejecutivo el presidente, el vicepresidente y el secretario general de la CEE, más el arzobispo de Madrid, si no fuera presidente o vicepresidente.

15.- De los todavía actuales cuatro vocales electos del Comité Ejecutivo, tres de ellos han superado los dos trienios completos y consecutivos (Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla; Juan del Río Martín, arzobispo castrense; y Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostelana). En el trienio 2017-2020, no podrá seguir como vocales de dicho organismo.

16.- Si podrá continuar el cuarto vocal electo: cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia, quien, en realidad, no ha completado, además trienio alguno consecutivo en el cargo ya que fue elegido para este servicio en noviembre de 2014, con el trienio ya comenzado.

Comisiones Episcopales

17.- Seis comisiones episcopales podrían, en principio y en razón de que sus titulares llevan un solo trienio, no verse afectadas por la renovación. Son Apostolado Seglar, Enseñanza y Catequesis, Liturgia, Medios de Comunicación, Pastoral Social y Seminarios y Universidades. Presiden estas comisiones episcopales desde 2014 Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar de Valencia; César Augusto Franco Martínez, obispo de Segovia; Julián López Martín, obispo de León; Ginés García Beltrán, obispo de Guadix; Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona; y Joan-Enric Vives Sicilia, arzobispo-obispo de Urgell, respectivamente.

18.- Con todo, creemos que una o dos de ellas, de las comisiones episcopales, sí recibirán nuevo presidente. Todo dependerá, como luego, se dirá de quienes entren el Comité Ejecutivo. Pero, en nuestra opinión, al menos una comisión episcopal (Pastoral Social) estrenará la presidente. ¿Cuál podría ser la segunda? ¿Apostolado Seglar? No lo tenemos tan claro como en el primer caso.

19.- Ocho comisiones episcopales están abocadas, por estatutos, a la elección de un nuevo y distinto presidente. Son Clero, Doctrina de la Fe, Migraciones, Misiones, Patrimonio Cultura, Pastoral, Relaciones Interconfesionales y Vida Consagrada. Sus hasta ahora titulares respectivos han sido Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Málaga; Adolfo González Montes, obispo de Almería; Ciriaco Benavente Mateos, obispo de Albacete; Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo; Jesús García Burillo, obispo de Ávila; Sebastián Taltavull Anglada, obispo auxiliar de Barcelona; Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada; y Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza.

20.- ¿Quiénes serán los elegidos para sucederles? Ya se verá. Y si preguntaran nuestros lectores, nuestra opinión –libre y eclesialmente expresada- podríamos citar algún criterio e impresión.

21.- Así, en nuestra opinión, los arzobispos Asenjo, del Río y Barrio presidirán, cada uno de ellos, una comisión episcopal en el trienio 2017-2020. ¿Cuáles? Quizás sea fácil pensar que, en razón de su especialidad en el tema y de que ya la presidió entre 2005 y 2009, el arzobispo de Sevilla podría volver a presidir Patrimonio Cultural. No tenemos tan claro el destino concreto de los arzobispos castrense y compostelano, pero sí que pasarán a presidir alguna comisión episcopal.

22.- En segundo lugar, hay que esperar a ver cómo quienes son elegidos para el Comité Ejecutivo y a partir de ahí será más fácil esta elección a la que aludimos. Teniendo en cuenta esta observación, creemos que el obispo de Almería, en razón también de sus especializaciones y que ya presidió la comisión que ahora citaremos entre 2005 y 2011, volverá a presidir Relaciones Interconfesionales.

Dependiendo de las elecciones al Comité Ejecutivo, pensaríamos que también podría hallar presidencia de distinta comisión episcopal el arzobispo de Zaragoza, el obispo de Málaga, el arzobispo de Toledo, el arzobispo de Mérida-Badajoz y quizás también el obispo auxiliar de Barcelona y quizás el arzobispo de Granada. Todo ello, sin olvidar las opciones de todos y las sorpresas…, con mención expresa a los arzobispos de Oviedo, de Burgos y de Pamplona, el obispo de Bilbao, los obispos (el uno o el otro) de Tarazona o de Mondoñedo-Ferrol y en la misma situación el obispo de Tortosa o los auxiliares de Getafe y de Madrid. Tan solo por citar nombres y cábalas, con todos los respetos. Pero, por favor, que nadie extraiga de ello más que la opinión personal de quien esto suscribe y lo suscribe sin cargo alguno… Y lo hace con toda la eclesialidad de la que es capaz. Por favor, que nada se interprete como no es escrito ni pensado…

Otros cargos

23.- Hay todavía cuatro cargos más con rango de presidentes: Junta Jurídica, que ocupa desde 2002 el obispo de Salamanca, Carlos López Hernández; y los presidentes de las tres Subcomisiones. Estas son Catequesis, que sirve desde 2014 Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén; Universidades, con Agustín Cortés Soriano, obispo de Sant Feliu de Llobregat, desde 2011; y Familia y Vida, con Mario Iceta Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao, desde 2014. Estas presidencias no están sometidas al precepto de los trienios imperados y suelen ser ocupadas por técnicos y especialistas en las respectivas materias. ¿Algún pronóstico? Podrían continuar los cuatro, si bien no sería extraño el relevo al frente de la Junta Episcopal Jurídica. ¿En la persona de quién?: ¿el obispo de Segorbe-Castellón?

24.- También se votarán tres vocales del Consejo de Economía, sin que rijan los trienios. Los tres vocales actuales son Antonio Algora Hernando, Ramón del Hoyo Pérez, obispos eméritos respectivos de Ciudad Real y Jaén y el obispo de Girona, Francesc Pardo Artigas. El Consejo de Economía la preside el presidente de la CEE, es miembro nato del mismo el secretario general (José María Gil Tamayo, con mandato hasta noviembre de 2018) y actúa como secretario del consejo el vicesecretario para Asuntos Económicos y gerente de la CEE (Fernando Giménez Barriocanal (en el cargo desde 2005), con mandato quinquenal, renovable, hasta noviembre de 2020.

Lo qué es la CEE

25.- La CEE, al igual que las Conferencias Episcopales de otros países, nació como fruto maduro e inmediato del Concilio Vaticano II, que subrayó y potenció la idea y la necesidad de visibilizar más y mejor la colegialidad episcopal. La CEE, en concreto, nacía en los últimos días febrero y primeros días de 1966. A lo largo de estos 51 años, la CEE se ha caracterizado por su dinamismo pastoral, doctrinal y documental y por el protagonismo, la interlocución y la relevancia en la vida pública española. Pilares de su quehacer han sido y son el equilibrio y la moderación, la independencia de las instancias públicas y civiles, el servicio a la concordia y a la reconciliación, el primado por visiblizar la identidad y misión de la Iglesia y el permanente compromiso en pro de la comunión eclesial y de coordinación y el servicio con las diócesis y el resto de entidades de Iglesia.

Jesús de las Heras Muela

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...