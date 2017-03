El Seminario Menor de Ourense implementa el sistema EBI

El Seminario Menor de Ourense abre plazo de matrícula en febrero

El centro se sitúa al frente de la innovación educativa en Galicia cambiando totalmente la forma de enseñar. Atención individualizada, fomento de las habilidades y motivación son las claves.

El Seminario Menor A Inmaculada de Ourense es el primer colegio en Galicia en implantar el sistema EBI, un proyecto de innovación educativa en el que los docentes dejan de ser meros transmisores de contenidos, para pasar a gestionar y mejorar las destrezas de los alumnos, fomentando el autoaprendizaje. Lo que se consigue de este modo es individualizar al extremo la enseñanza, teniendo en cuenta que cada niño evoluciona de una manera diferente y tiene unas cualidades particulares que es necesario fomentar: cuanto más individualizada sea la enseñanza, y cuanto más se ayude a los alumnos a desarrollar sus habilidades, más motivados estarán y mejores resultados obtendrán tanto los propios alumnos como el centro.

De este modo, aunque lógicamente se mantiene el fondo, ciñéndose al currículum común que establece la Xunta de Galicia, la innovación viene a través de una metodología novedosa para impartir clase. A los alumnos se les plantea una determinada tarea para que ellos investiguen, pregunten, se interesen… y aprendan. Trabajan con el entorno Google y se han implantado otros grandes avances en materia de comunicación interna, relación con las familias, videoconferencias… todo ello desde el convencimiento de que no se puede dar clase y enseñar hoy en día del mismo modo que se hacía hace 20 o 30 años.

Tal y como destaca el director técnico de estudios y gestor del Seminario Menor de Ourense, Lois Babarro, “las sociedades evolucionan, lo vemos claramente en todos los ámbitos, y sin embargo la educación apenas ha cambiado. Vivimos en una sociedad visual, donde prima la inmediatez, donde conseguir un dato nos lleva dos segundos, por lo que memorizar datos no puede seguir siendo la base en educación, no tiene sentido. Pretender que los niños y jóvenes aprendan igual que se hacía en una sociedad totalmente diferente, es un gran error, y ahí tenemos el origen de gran parte del fracaso del sistema educativo. Si “lo que se hizo siempre” no funciona, habrá que hacer algo diferente”.

El proyecto EBI ha sido importado al Seminario Menor desde el colegio Santa María la Blanca de Madrid, que ha pasado el informe PISA, al que se presentaba de forma voluntaria, y que se sitúa por encima de países punteros en materia de educación, como es el caso de Finlandia.

Con este proyecto, el Seminario Menor a Inmaculada de Ourense se convierte en el colegio más innovador de Galicia, cambiando por completo el sistema educativo para adaptarse a los nuevos tiempos y la sociedad.

