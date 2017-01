El santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona, con calefacción

Desde el domingo 23 de marzo, los fieles que acudan a las celebraciones eucarísticas dominicales (la misa es todos los domingos y fiestas de precepto a las 13:15 horas) u otras celebraciones especiales se encontrarán con calefacción, tras las obras llevadas a efecto, en el santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

Este servicio pretende contribuir a que los numerosísimos devotos de la Virgen de la Salud de Barbatona se encuentren con unas condiciones más confortables a la hora de participar en el culto.

