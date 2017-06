El sacerdote Adolfo Mariño Gutiérrez, nuevo Abad de Covadonga

El Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes, ha procedido a nombrar un nuevo Abad para el Santuario de Covadonga. Se trata de Adolfo Mariño Gutiérrez, sacerdote diocesano y, hasta ahora, párroco de San José de Gijón.

Adolfo Mariño nació en Avilés, en 1953, y fue ordenado sacerdote el 20 de mayo de 1979.

Comenzó su labor pastoral como Ecónomo de Santiago de Pesoz (Grandas de Salime) y su filial, San José de Brañavieja. En esos años fue también encargado de San Martín de Oscos y Teniente-Arcipreste de Grandas de Salime.

En 1983 pasó a ser coadjutor de San Pedro de los Arcos (Oviedo), con la encomienda de organizar la creación de la nueva parroquia de San Melchor, en Vallobín. Tras su construcción, fue nombrado Párroco de ese nuevo templo, cargo que desempeñó entre los años 1990 y 2003.

Además, en ese período, fue Delegado diocesano de la Juventud de Acción Católica, colaborador-formador para la tercera etapa teológico pastoral y Teniente-Arcipreste de Oviedo-Oeste, Arcipreste de Oviedo Oeste y Arcipreste de Oviedo.

En el año 2003, fue nombrado Párroco de San José de Gijón, labor que ha desempeñado hasta hoy. Actualmente es también Vicario Episcopal de Gijón-Oriente, nombrado en el año 2012, una responsabilidad que mantendrá y compaginará con su nueva encomienda pastoral.

Junto a este nombramiento, Mons. Jesús Sanz ha designado al, hasta ahora, Abad de Covadonga, Juan José Tuñón Escalada, párroco de San Francisco de Asís (Oviedo) y Comisario para la reestructuración del Museo de Covadonga y la exposición temporal que allí tendrá lugar, y Fernando Llenín Iglesias, hasta el momento, párroco de San Francisco de Asís, será el nuevo párroco de San José de Gijón.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...