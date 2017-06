EL RENDIMIENTO DEL DINERO QUE LA IGLESIA CÁNTABRA RECIBE DE LOS CONTRIBUYENTES POR LA X, SE MULTIPLICA POR CUATRO

La Iglesia revierte a la sociedad mucho más de lo que recibe, con esta frase podría resumirse la labor que ésta realiza con las aportaciones que obtiene de los contribuyentes, vía IRPF.

Para dar cuenta de los datos de la última campaña de la Casilla de la X en favor de la Iglesia, comparecieron en rueda de prensa este jueves 8 en el Obispado de Santander el Ecónomo de la Diócesis, José Ramón Ocejo, y el Vicario General Sergio Llata.

Así, un total de 108.773 contribuyentes marcaron la casilla en su última declaración de la renta, lo que supuso, sin embargo, una reducción respecto al ejercicio anterior de 1.875 contribuyentes.

Pese a ello, la media de los cántabros que pusieron la X, alcanzó casi el 40%, lo que representa estar varios puntos por encima de la media nacional.

El dinero recibido en la Diócesis de Santander vía IRPF, fue de 3.790.390 euros, cantidad que, sin embargo, sólo supone el 25 por ciento de los ingresos del Presupuesto total de la Diócesis cántabra (13,75 millones de euros), ya que el resto se obtiene por la ayuda directa de los fieles: cepillos de misas, donativos, cuotas periódicas, herencias, etc. Esta realidad es extrapolable al resto de las Diócesis españolas

No obstante, la cantidad que la Iglesia cántabra recibe por los contribuyentes, “es multiplicada por el rendimiento que se saca de ella por medio de la labor que se realiza en las 615 parroquias de Cantabria, las 52 Cáritas parroquiales, hospitales, Casa de Sida, Colegios, centros de lucha contra drogodependencias, guarderías, comedores sociales o residencias de ancianos, entre otros”, destacó José Ramón Ocejo.

El descenso en 1.875 contribuyentes cántabros de la última campaña, supuso un recorte de 238.873 euros, pasando, a nivel global,de 3,33 millones a 3,1 millones, según los datos aportados concernientes a la Diócesis de Santander.

Llamamiento a la colaboración

Por ello, tanto en Ecónomo Diocesano como el Vicario general, efectuaron un llamamiento para que la sociedad siga contribuyendo al sostenimiento de la Iglesia “porque realiza una gran labor espiritual y humanitaria sin preguntar a nadie por su creencia o condición”.

Por otro lado, la aportación de la Conferencia Episcopal Española a la Diócesis de Santander por la anterior campaña de la Renta (2015) ha sido de 3,79 millones de euros -superior a los 3,1 millones recaudados-, una cantidad que como ya se ha apuntado sólo representa el 25% de sus ingresos, que en 2015 ascendieron a 13,9 millones de euros. Por su parte los gastos fueron de 13,75 millones, lo que arroja un superávit de 157.159 euros.

El Ecónomo José Ramón Ocejo defendió que la labor que realiza la Iglesia en Cantabria con ese dinero puede decirse que “se multiplica por cuatro” y recordó que en la Diócesis 27.300 personas han sido atendidas a través de la “acción caritativa y humanitaria”.

Además, destacó que se han celebrado 2.940 bautizos, 3.516 comuniones, 1.095 confirmaciones y 588 matrimonios canónicos. La Diócesis de Santander, que incluye al Valle de Mena, en la provincia de Burgos, cuanta en Cantabria con 219 sacerdotes, 925 catequistas, 3.200 voluntarios, 615 parroquias y 12 monasterios.

Cerciorarse de haber marcado la X

Por su parte, el Vicario general, Sergio Llata recordó que la X de la Iglesia y la de fines sociales son compatibles, es decir, no excluyentes entre sí, y que si no se marcan, el Estado hará con ese dinero “lo que crea conveniente, y quizá a veces no moralmente ni ético”. “Colaborar con la Iglesia no está reñido con otros fines sociales” y viceversa, -apuntó-, y señaló que”lo ideal es marcar las dos X”.

Igualmente recomendó revisar los borradores de las declaraciones, ya que de un año a otro, por cambios en los sistemas informáticos de Hacienda, puede suceder que aunque en la última ocasión se hubiera puesto la X, en la presente, ya no figure en el borrador.

Lo mismo recomendó para los gestores y gestorías: “es recomendable advertir a los gestores nuestro deseo de marcar la X en las dos casillas, ya que hay gestorías que no preguntan o que como norma general, no señalan la X en nuestra casilla”.

Asimismo, recordó que las aportaciones que se efectúen a la Iglesia por medio de cuotas periódicas o de donativos, desgravan fiscalmente. A la vez, destacó que la mejor forma de colaborar con la labor de la Iglesia es mediante una cuota periódica que se puede destinar a nuestras parroquias o a la Diócesis.

Portal de transparencia

Por otro lado, José Ramón Ocejo indicó que la Conferencia Episcopal ha creado un portal de transparencia en el que se pueden encontrar todos los datos de la Iglesia, y ha añadido que a través del portal Xtantos, se pueden hacer donativos, bien a la diócesis o bien a cualquiera de las parroquias de España.

La Conferencia Episcopal calcula en 9.900 millones su contribución al PIB por las actividades y peregrinaciones religiosas; y le posibilita un ahorro al Estado de 2.500 millones de euros, dado que una plaza en la enseñanza concertada cuesta la mitad que en la pública. “Solo eso multiplica por diez el beneficio por la Renta”.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.portantos.es/memoria-actividades-santander-2016

