El que pierda su vida por mí, la encontrara, por el obispo de Tarazona, Eusebio Hernández Sola

Queridos hermanos y amigos: En las lecturas de la Misa de este domingo seguimos profundizando en lo que nos proponían el pasado domingo. Jesús nos invitaba a todos a ser misioneros y a hacerlo sin miedo, porque el Señor estaba siempre con nosotros a pesar de todas las dificultades que pudieran salir en nuestro camino.

Hoy en la lectura del Evangelio (Mateo 10,37-42), Jesús instruye a sus discípulos en dos aspectos importantes, por una parte, poner a Jesús en el centro de su existencia, amándolo con exclusividad; por otra, ser conscientes de que no hay vida de discípulo sin contrariedades: “el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará”.

Finalmente, les anima, ya que, a pesar de las dificultades y contrariedades, van a encontrar acogida en aquellos que escuchen y vean su testimonio: “El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro”. Es lo que ya nos presentaba la primera lectura (Reyes 4,8-11.14-16a), la acogida del profeta Eliseo por una familia en su paso por Sunan.

Las palabras de Jesús en el Evangelio:“El que pierda la propia vida por mi causa, la salvará” nos pueden parecer fuertes, sin embargo, encierran en sí una gran sabiduría para la vida del hombre. Cuántos santos al escucharlas han cambiado su vida y en ellas han encontrado un tesoro. Perder la vida, es salir de nuestro egoísmo que nos encierra en nosotros mimos, para abrirnos a Dios y a los demás.

El papa Francisco comentaba en un ángelus estas palabras, según él éstas son de las palabras más incisivas de Jesús, una síntesis de su mensaje, expresan una paradoja muy eficaz, que nos hace conocer el modo de hablar de Jesús y hasta escuchar su propia voz.

Pero ¿qué significa perder la vida por causa de Jesús?, se preguntó, para explicar que se trata de la defensa de la fe y de la verdad, como lo hicieron y hacen los mártires de ayer y de hoy: “hombres y mujeres que son apresados y asesinados por el sólo motivo de ser cristianos… Pero también, dijo, está el martirio cotidiano que no comporta la muerte, pero sí ‘perder la vida’ por Cristo, cumpliendo el propio deber con amor, según la lógica de Jesús, según la lógica de la donación y el sacrificio”.

Concluía animándonos a seguir a Jesús, sabiendo que la Virgen también nos acompañaba: “Por este camino nos precede, como siempre, nuestra Madre, María Santísima: ella perdió su vida por Jesús, hasta la Cruz, y la recibió en plenitud, con toda la luz y la belleza de la Resurrección. Que María nos ayude a hacer cada vez más nuestra la lógica del Evangelio”.

Durante todo este curso hemos reflexionado sobre la necesidad de ser una Iglesia en “salida” hacia nuestros hermanos que necesitan conocer y amar a Jesucristo que, sin que ellos lo sepan, está presente en sus vidas. Las palabras de este domingo deben ser un nuevo impulso para realizarlo en nuestra diócesis, para tener todos este espíritu misionero que más que nunca necesita hoy nuestro mundo.

Con todo afecto os saludo y bendigo.

+ Eusebio Hernández Sola, OAR

Obispo de Tarazona

2 de julio de 2017

