El 1º domingo de Cuaresma entra en vigor la 3ª edición del Misal Romano

La 3ª edición del Misal Romano en castellano entra en vigor a partir de las misas vespertinas del domingo I de Cuaresma, el sábado 4 de marzo, y su uso será obligatorio a partir de ese momento en todas las misas que se celebren en lengua española en las diócesis de España, según decreto del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Ricardo Blázquez Pérez. A partir de este primer domingo de Cuaresma, el sacerdote, en la consagración del cáliz, ya no pronunciará las palabras “Por todos los hombres” que cambian por la fórmula “por muchos” (“pro multis”), cumpliendo así el mandato de la Santa Sede. El director del secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, Luis García Gutiérrez, y Mons. Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y de Jaca, explican a la agencia SIC el significado de este cambio. Esta tercera edición del Misal Romano fue aprobada por la XCV Asamblea Plenaria el 21 de abril de 2010. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió la necesaria recognitio o aprobación mediante decreto con fecha de 8 de diciembre de 2015. El último paso fue la publicación de la III edición oficial del Misal Romano mediante decreto del presidente de la CEE el 25 de julio de 2016. Las dos anteriores ediciones del Misal Romano se publicaron después del concilio Vaticano II, en el año 1970 y 1988 respectivamente. En esta nueva edición se guarda una continuidad con las anteriores, aunque se ofrece significativas mejoras: una traducción al castellano con abundantes cambios de expresión y otras precisiones; todo ello para preservar la fidelidad al texto latino original del año 2008. También se han enriquecido las rúbricas para facilitar su comprensión y desarrollo dentro de la celebración. La nueva edición del Misal tiene un formato de 210×275 mm y 1386 páginas. Va acompañado para su venta, conjunta e inseparablemente, de un apéndice de 96 páginas para la celebración de la Misa en latín, y un estuche con un triple CD que contiene la ilustración sonora de todos los textos musicalizados del Misal.

