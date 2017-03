El Papa Francisco visita un instituto para ciegos en Roma

El Santo Padre retoma «los viernes de la misericordia» visitando un instituto para ciegos

El papa Francisco ha retomado las visitas de los “viernes de la misericordia”, realizando una visita al centro para ciegos ‘Sant’Alessio – Margherita di Savoia’.

Lo informó en un comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede, precisando que el instituto, inicialmente llamado ‘Cristobal Colón’, realiza actividades destinadas a incluir socialmente a no videntes o personas con poca vista.

Este tipo de visitas iniciaron una vez al mes con el Jubileo de la Misericordia que se desarrolló el año pasado, de manera privada y realizando las obras de misericordia espiritual y material con aquellos que viven situaciones de exclusión física o social.

En la visita de esta tarde, el Santo Padre tendrá un encuentro con los huéspedes de la estructura, personas que sufren discapacidad sensorial de la vista, personas ciegas de nacimiento, o por otra causa.

Entre ellos también 50 niños que frecuentan este centro para recibir formación especial en las actividades cotidianas, y 37 ancianos y adultos residentes fijos en la estructura.

A su llegada, el Papa fue recibido por las autoridades del centro, una de ellas con ceguera adquirida durante la vida, por el personal médico y voluntarios en servicio.

Durante la visita el Papa deja un don al Instituto y firma el pergamino para la capilla del centro, recordando este encuentro.

(ZENIT – Roma, 31 Mar. 2017).-

