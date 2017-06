El Papa Francisco recibió a los obispos de Venezuela para hablar de la situación del país

Los directivos CEV ilustraron este jueves en el Palacio Apostólico de Vaticano lo que se está viviendo

El Papa Francisco ha recibido este jueves por la mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano a los directores de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) para hablar sobre el la grave situación que está atravesando el país, definida por la Radio Vaticano como “grave crisis humanitaria, política y económica”. La audiencia privada ha durado una media hora. A continuación, después de otro encuentro, se reunieron siempre en el Vaticano con el secretario de Estado, Pietro Parolin.

La delegación estaba presidida por el presidente de la CEV, Mons. Diego Rafael Padrón Sánchez; el primer vicepresidente Mons. José Luis Azuaje Ayala; el segundo vicepresidente, Mons. Mario del Valle Moronta Rodríguez; el secretario general, cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, arzobispo de Caracas; y el cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo de Mérida.

Algunos particulares fueron dados a conocer más tarde por el cardenal Jorge Urosa. Ayer miércoles el cardenal Urosa se reunió en Italia con presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. También están programados encuentros con los dicasterios y la Cáritas Internacional.

(ZENIT – Ciudad del Vaticano, 8 Jun. 2017).-

