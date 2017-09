El Papa Francisco recibe en audiencia a Kiko Argüello y preparan 50 años del Camino

El Papa Francisco ha vuelto a revalidar su apoyo al Camino Neocatecumenal durante una audiencia privada al iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, ayer, lunes 4 de septiembre, junto al presbítero Mario Pezzi, en el Vaticano. (Leer las palabras del Papa al Camino)

Kiko y el P. Mario forman el equipo responsable internacional de esta iniciación cristiana de adultos reconocida por la Santa Sede y cuyos estatutos definitivos fueron aprobados en 2008. Parte de este equipo era también Carmen Hernández, co-iniciadora junto a Kiko, quien falleció el 19 de julio de 2016.

Argüello presentó al Pontífice un proyecto para celebrar el 8 de mayo de 2018 los 50 años del Camino en un gran encuentro para toda Europa y otros países del resto del mundo. Tendría lugar en Tor Vergata, a las afueras de Roma, en la fiesta de la Virgen de Pompeya y Nuestra Señora de Luján, esta última patrona de Argentina.

Consistiría en un envío de comunidades en misión a parroquias que lo necesiten. Las comunidades enviadas han terminado este recorrido de educación a la fe y a petición de los párrocos acuden a otras parroquias para evangelizar a los alejados, normalmente a zonas degradadas de las ciudades.

El Santo Padre acogió muy bien la invitación y mostró su deseo de participar en el encuentro, por lo que lo invitó a ponerse de acuerdo con su Vicario, Mons. Angelo di De Donatis, para comenzar cuanto antes los preparativos.

Además, el Papa Francisco volvió a animar a Kiko y al P. Mario a continuar con la labor evangelizadora y reconoció los frutos que el Camino tiene en todo el mundo.

Testimonio de un gran amor a Jesús

El pasado 18 de agosto, el Santo Padre envió también una carta a Kiko agradeciéndole el envío del libro en el que se recogen los diarios de Carmen Hernández desde 1979 a 1981 y que fue publicado recientemente en España. “Me alegra mucho que a través de esas páginas se haga patente el testimonio de un gran amor a Jesús”, escribe el Papa. “Dios ayude al Camino para que siembre en todo momento el Evangelio con alegría y sin reservas, con fe y humilde obediencia”, añade.

Roma, 05/09/2017.-

