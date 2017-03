El Papa Francisco en Milán a los residentes de las casas blancas: “Entro a Milán como sacerdote”

“Entro a Milán como sacerdote”, el Papa Francisco a los residentes de las casas blancas

Habitantes del barrio Forlanini en Milán esperando para recibir al Papa Francisco – REUTERS

Desde la plaza central de este barrio milanés, Francisco ha dirigido su saludo a los residentes, y se ha encontrado con los representantes de familias gitanas, musulmanas e inmigrantes. También ha visitado los domicilios de dos familias residentes de la zona.

Los habitantes han regalado a Francisco una estola y una imagen de la virgen, presentes que el Santo Padre ha agradecido al inicio de su saludo: “Les gradezco por los dos regalos especiales que me han ofrecido” ha dicho el Papa Francisco y continúa “porque me recuerda que yo vengo aquí en medio de ustedes como sacerdote, entro a Milán como sacerdote”. Y ha añadido “sé que en Milán me recibe la virgen, en la cima de la Catedral, pero gracias a su regalo, la virgen me recibe ya desde aquí, desde el ingreso” y ha finalizado agradeciéndolos su presencia.

(Mireia Bonilla para RV)