El Papa Francisco en la iglesia anglicana de Roma de Todos los Santos

«Nuestra cercanía crece por la gracia de Cristo», el Papa en su visita histórica a la Iglesia Anglicana de Roma Foto: El Santo Padre Francisco durante su homilía en la Iglesia Anglicana de Todos los Santos en Roma. – AP (RV, 26-2-2017).- La tarde del domingo 26 de febrero, el Papa Francisco realizó una visita histórica a la Iglesia Anglicana de Todos los Santos en Roma, siendo el Primer Pontífice en pisar una Iglesia Anglicana en su propia diócesis como Obispo de Roma. Durante este encuentro vespertino, el Santo Padre se unió a una multitudinaria congregación de representantes y fieles anglicanos para celebrar las vísperas en una ceremonia que incluyó una intervención coral, así como la bendición de una de las imágenes más antiguas y significativas deCristo Salvador. En esta ocasión, el Papa estuvo acompañado por Robert Innes, Obispo anglicano de la Diócesis en Europa y por el reverendo Jonathan Boardman, capellán de la Iglesia de Todos los Santos desde 1999, quienes dedicaron unas profundas y afectuosas palabras en agradecimiento a su visita. Asimismo, el Santo Padre Francisco ofreció a los presentes una homilía en la que expresó que Católicos y Anglicanos, están humildemente agradecidos porque, después de siglos de recíproca desconfianza, ahora son capaces de reconocer que la fecunda gracia de Cristo está obrando también en los otros. Además agradeciendo al Señor que entre cristianos haya crecido el deseo de una mayor cercanía, el Obispo de Roma, primer Papa que visita la comunidad anglicana de Roma, aseguró que siente esta visita como una gracia pero también como una responsabilidad, “la responsabilidad de reforzar las relaciones a alabanza de Cristo, al servicio del Evangelio y de esta ciudad” afirmó. Finalmente, el Sucesor de Pedro contestó a las preguntas que le formularon algunos miembros de la Congregación. Preguntas que giraron en torno a las semejanzas entre católicos y anglicanos, el flujo de la actual relación antre ambas Iglesias y la meta común de la unidad cristiana por la cual trabajan, a las que Francisco respondió de forma abierta y espontánea. Audio completo de la Homilía del Santo Padre También puedes ver el evento en nuestro canal de Youtube

