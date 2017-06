El Papa Francisco en el Quirinal saluda a chicos de zonas afectadas por terremoto: lo importante es levantarse siempre

El Papa Francisco saluda a chicos de zonas del centro de Italia afectadas por el terremoto en el jardín del Palacio presidencial del Quirinal. – AP

El afecto y el entusiasmo caracterizaron la visita del Papa Francisco al Palacio presidencial del Quirinal, en la mañana de este sábado 10 de junio. Listos para recibir al Pontífice, junto al presidente de la República italiana Matarella, se encontraban 300 chicos procedentes de zonas del centro del país afectadas por terremotos. Después de los saludos y los himnos en el patio del Quirinal y de los respectivos discursos del Pontífice y del Presidente italiano, llegó la hora de la espontaneidad de los chicos, reunidos en los jardines del Palacio presidencial. Francisco les dirigió palabras de aliento después de los difíciles momentos del terremoto:

“Queridos chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su canto y también por su valentía. ¡Sigan adelante con coraje, levántense siempre! Es un ‘arte’ levantarse siempre. Es verdad que en la vida existen dificultades – ustedes han sufrido tanto con este terremoto – hay caídas, pero me viene a la mente aquella hermosa canción que cantan los alpinos: “En el arte de subir el éxito no está en el no caerse, sino en el no quedarse caído”. ¡Levántense siempre, siempre aquella palabra ‘levántate’! ¡Que el Señor los bendiga!

Los chicos respondieron al Papa regalándole cartas, remeras y entonando la canción “Amistad”.

(MCM-RV)