El Papa Francisco concede la libertad condicional al sacerdote Vallejo Balda

Se trata, afirma la Santa Sede de “una medida de clemencia” que acaba de entrar en vigor

Teniendo en cuenta que el reverendo Vallejo Balda ya ha cumplido más de la mitad de la pena, el Santo Padre Francisco le ha concedido el beneficio de la libertad condicional

El Papa Francisco acaba de firmar un documento de clemencia en virtud del cual concede la “libertad condicional” a Lucio Ángel Vallejo Balda, el sacerdote español condenado a año y medio de prisión por el caso “Vatileaks II”.

En una breve nota, la Santa Sede indica que “teniendo en cuenta que el reverendo Vallejo Balda ya ha cumplido más de la mitad de la pena, el Santo Padre Francisco le ha concedido el beneficio de la libertad condicional”.

Se trata, añade Roma, de “una medida de clemencia que le permite recuperar la libertad” aunque, matiza, “la pena no se ha extinguido”. A partir de esta noche, concluye el comunicado, el sacerdote “deja la prisión y concluyen sus lazos laborales con la Santa Sede”. A partir de ahora, Vallejo Balda queda “bajo la jurisdicción del obispo de Astorga (España), su diócesis”.

