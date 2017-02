El Papa Francisco agradece una nueva edición de la Torah realizada por un grupo interconfesional

Esta edición es un nuevo don para el diálogo fraterno ya consolidad entre judíos y cristianos, indica el Santo Padre

El papa Francisco agradeció este jueves 23 de febrero de 2017 en el Vaticano, una nueva edición de la Torah que le presentaron, realizada por un grupo interconfesional, y aseguró que se trató de una labor “en sintonía con el mensaje” de este libro.

La Torah contiene el Pentateuco: Génesi, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y gran cantidad de partes del Antiguo Testamento. Es el libro de referencia central de la tradición religiosa judía. El Rabino Abraham Skorka, en declaraciones a ‘Enlace Judío’ señaló que “se trata de una edición muy limitada de apenas 126 ejemplares”, y añadió que la intención es que la Biblia sea una fuente para el diálogo interconfesional.

El rabino Skorka precisó que los editores reunieron alrededor del proyecto a una serie de personalidades de los mundos religioso y artístico, como Adolfo Roitman, quien es el curador de los Rollos del Mar Muerto, y Sergio Pagano, quien es director del Archivo Secreto Vaticano, además del Rabino Abraham Skorka, director del Seminario Rabínico Latinoamericano.

Así en la Sala Clementina del Vaticano, el Santo Padre agradeció las palabras del rabino Abraham Skorka, a quien conocía en Buenos Aires y con quien tiene una estrecha amistad, como a todos los que trabajaron en la obra porque nos hicieron encontrar “entorno a la Torah, o sea al don del Señor, a su revelación, a su palabra”, que san Juan Pablo II definió como “la enseñanza del Dios vivo” que se vuelve alianza.

El Pontífice señaló que “en medio de tantas palabras humanas que lamentablemente nos empujan a la división y a la competición, estas palabras divinas de alianza nos abren a todos nosotros caminos de bien que debemos recorrer juntos”.

En este sentido indicó que la nueva publicación “es fruto de una ‘alianza’ entre personas de diferentes nacionalidades, edades, confesiones religiosas, que han sabido trabajar juntas”.

Y si bien el diálogo fraterno entre judíos y cristianos se ha consolidado y es eficaz, “este don de hoy se inserta plenamente en tal diálogo, que no se expresa a través de las palabras, sino también en los gestos”.

Francisco subrayó también que en esta edición han trabajado importantes personalidades religiosas, con “especial atención en la dimensión literaria del texto”, si bien “cada edición de las Sagradas Escrituras contenga un valor espiritual que supera infinitamente al material”.

Foto: Tapa de la nueva edición de la ‘Torah’, en la web Enlace Judío

(ZENIT- Ciudad del Vaticano).

