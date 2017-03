El Papa Francisco a los jóvenes ingleses: “Sean testimonio del amor de Cristo” 

“Ser testimonios del amor de Cristo”. Lo ha pedido el papa Francisco a los casi 10 mil jóvenes reunidos el pasado sábad en la Arena di Wembley, en Inglaterra, con motivo del “Flame 2017”, una iniciativa de la CYMEvents de la “Catholic Youth Ministry Federation” y de la Conferencia episcopal de Inglaterra y Gales.

En un mensaje enviado por el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, e Papa reiteró a los jóvenes que es necesario “abrir nuevos horizontes”, capaces de contagiar alegría, aquella alegría que nace del amor de Dios, la alegría que pone en el corazón cada gesto, cada actitud de misericordia. A ir por las calles siguiendo la ‘locura’ de nuestro Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, sediento, desnudo, enfermo, en el amigo que terminó mal, en el detenido, en el prófugo, en el migrante y en el vecino que está solo”.

El tema del congreso de este año ha sido ‘diez mil razones’ para creer, esperar y rezar’. La música fue parte integrante del evento, con grupos musicales como “One Hope Project” y entre los cantantes estaban Jasmine Elcock (Ant and Dec’s ‘golden buzzer act’ on Britain’s Got Talent 2016) y Matt Redman, dos veces ganador del Grammy award.

En la misa presidida por la tarde por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, se invitó a los jóvenes a rezar por los miles de refugiados que murieron ahogados intentando llegar a Europa en los viajes organizados por traficantes de hombres.

