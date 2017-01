El Papa de El País

EL PAPA DE EL PAIS

Publica EL País en su edición del domingo (22-1-2017) una intensa y extensa entrevista, la más interesante y única que ha sido publicada en España por un diario español.

Los entrevistadores no han obviado ninguna pregunta por comprometida que fuera y el papa Francisco ha respondido a todas, sin evasivas y sin marcharse por los cerros que Úbeda, dentro de su pensamiento habitual tal como está plasmado en el Evangelii Gaudium documento de referencia para conocer el verdadero pensamiento del Papa Francisco, tan poco estimado y menos leído. La entrevista dejará, insatisfechos a los conservadores a ultranza de dentro y ultra-progresistas de fuera a los que sólo interesan titulares escandalosos para atacar a la Iglesia Católica acusándole de no admitir ni la ideología de género, ni las uniones de personas del mismo sexo ni el aborto, ni la eutanasia. Entre ellos el mismo diario El País a quien el Papa Francisco ha concedido la entrevista.

Desde lo populismo a la Teología de la Liberación: la elección de Donald Trump, de quien no quiere opinar hasta que no vea como actúa, hasta la situación bélica actual representada en las numerosos conflictos bélicos que asolan muchas partes del mundo, amenazado por una conflagración nuclear potencial. El Papa responde a muchas preguntas con evidente sentido del humor como cuando habla de su propio país Argentina. Pero si algo hay que destacar en esta entrevista es la gran admiración que siente Francisco, por el Papa emérito Benedicto, a quien llama santo y de quien afirma, textualmente que posee una memoria de elefante, capaz de informar de los detalles más nimios cuando le consulta cualquier duda. El Papa Francisco siente también una gran admiración por el Papa Pablo VI tan necesario para comprender el auténtico sentido del Concilio Vaticano II; quien llegó afirmar algo tan misterioso como: el fuego de satanás se ha metido en la Iglesia. Resultan sorprendentes las respuestas que da el Papa Francisco, cuando le preguntan sobre la corrupción en la Iglesia que él identifica sin más precisiones con el papa español Alejandro VI y son su hija Lucrecia. Lo cual dicho así está más cerca de la leyenda negra que de la realidad histórica. Lo bueno de la entrevista es que el Papa. lo primero que hace es considerarse pecador y sujeto amoroso de la Misericordia Divina, porque para él la carta magna del Mensaje Cristiano son las Bienaventuranzas y las obras de Misericordia tanto corporales como espirituales. A los políticos españoles les aconseja que dialoguen cuando tratan de imponer a la sociedad española un laicismo claramente anticatólico. Con toda seguridad todos los partidos de derecha o de izquierda van a considerar el deseo del papa Francisco una especie de brindis al sol. Es decir no le van a hacer el mínimo caso.

De la entrevista se deduce que cada Papa tiene su propia personalidad y lleva la pesada Cruz de Pontificado como mejor sabe y puede, porque todos son iguales en cuanto a la dignidad y todos diferentes en el modo de ejercerla.

Fidel García Martínez, Catedrático Lengua Literatura Doctor Filología Románica

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...