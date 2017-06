El padre Juan Antonio Zambrano se recupera después de ser brutalmente agredido en México “Esto que me pasó, lo ofrezco primero por mi conversión y lo ofrezco también por todos ustedes y sus familias” – El P. Juan Antonio Zambrano García, ha sido agredido el pasado 8 de junio por un hombre que le clavó un desarmador en la cabeza en su propia parroquia de San Pedro y San Pablo en Tijuana,México. Afortunadamente el sacerdote fue llevado de inmediato al hospital donde ya se encuentra fuera de peligro y recuperándose. El p. Zambrano ha expresado: “esto que me pasó, justo en la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, lo ofrezco primero por mi conversión y lo ofrezco también por todos ustedes y sus familias”.También agradeció al señor Arzobispo Francisco, y a muchos sacerdotes, laicos y religiosas, que han estado orando por su salud Aciprensa publica que el Arzobispo de Tijuana ha solicitado seguridad porque ya que no es la primera vez que asaltan al p. Zambrano ni tampoco es la primera denuncia que se presenta”, sino que “ya se había presentado en dos ocasiones”. ACN.

