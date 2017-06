El padre José María Sáez Martín, superior provincial de los Pasionistas

Del 19 al 29 de junio se ha celebrado en la ciudad de Panamá el II Capitulo Provincial de la Provincia Sagrado Corazón de la Congregación Pasionista que abarca España y varios países de América.

El padre José María Sáez Martín ha sido reelegio superior provincial de SCOR. El día 28 de junio fueron las elecciones y han sido elegidos:

Jesús María Aechu (Centroamérica)

José María Arzallus (Primer Consultor, España)

José María Sáez Martin (Provincial)

Geani Arias (países bolivarianos)

Alberto Requenez (zona andina)

En la foto están por orden.

El 29 de junio del 2017 se cumplen 150 de la canonización de San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...