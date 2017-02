El obispo misionero de Hwange, monseñor José Alberto Serrano, condecorado con la Orden de Isabel la Católica

Esta tarde tendrá lugar en la embajada de España en Zimbabue, la condecoración de la Orden de Isabel la Católica al obispo español de Hwange, Mons. José Alberto Serrano. La embajadora Alicia Moral Revilla entregará el galardón en el transcurso de una cena en la embajada, en Harare, Zimbabue, esta tarde a las 18,30 horas.

Mons. Serrano, nacido en Zaragoza el 14 de abril de 1942, miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEME, fue nombrado obispo de Hwange, Zimbabue, por el Papa Benedicto XVI en diciembre de 2006.

En Zimbabue, acaba de retirarse como obispo de Gokwe, Mons. Ángel Floro Martínez, también del IEME, que lleva varias décadas como misionero en el país. Se da la circunstancia que Mons. Ángel Floro también fue condecorado con la Encomienda de Isabel la Católica en diciembre del año 2015, acto en el que estuvo presente el ahora galardonado, Mons. Serrano.

En el año 2007 también recibió la Medalla del Mérito de Isabel la Católica la religiosa de las Hijas del Calvario, Rosa Abad, misionera en Dete, Zimbabue, encargada de la “Casa de Ancianos”, por su obra humanitaria.

La función de estas condecoraciones, como afirma el reglamento que las regula, es “premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional”.

Y es que Mons. José Alberto Serrano, como los misioneros que están en este país, en su día a día, dan muestra de este comportamiento extraordinario, porque también viven en situaciones extraordinarias. Hace poco afirmaba en una entrevista que “si usted no cree en milagros, venga a Zimbabue. De lo contrario, es difícil saber cómo la gente se las arregla”. Y añadía que “el hambre es endémica… Y la situación está empeorando”, dijo.

Zimbabue ha sido uno de los muchos países del sur de África que se han visto afectados por el fenómeno meteorológico El Niño, que ha provocado patrones climáticos inusuales que han dejado a 21 millones de personas necesitadas de ayuda alimentaria.

OMPRESS-ZIMBABUE (23-02-17)

