El obispo de Tarazona, Eusebio Hernández Sola, escribe ante el Día del Seminario 2017

CERCA DE DIOS Y DE LOS HERMANOS

Día del Seminario 2017

Queridos hermanos y amigos:

Este año coincide la solemnidad de San José con el tercer domingo de Cuaresma. Una fiesta que puede ayudarnos para prepararnos mejor en nuestro camino hacia la Pascua. San José es el Esposo de la Virgen María y Patrono de la Iglesia universal. No hay palabra suya en los evangelios, pero sí nos dicen que era “un hombre justo”. Su vida ejemplar rompe el silencio de las palabras y nos habla de su fidelidad a la gran misión encomendada: custodiar, proteger y defender la Sagrada Familia de Nazaret .

En esta fecha seguimos celebrando el Día del Seminario, institución que está puesta bajo el patronazgo de San José. Como sabéis, una de mis mayores preocupaciones, como obispo de Tarazona, ha sido siempre el Seminario y la pastoral vocacional. Suscitar vocaciones y atenderlas en su formación es una de las principales tareas que la Iglesia confía a quien ordena como obispo. Desde el inicio de mi ministerio episcopal en nuestra diócesis he tenido un empeño especial en llevar a cabo esta misión que me ha sido confiada.

Esta preocupación no es una batalla que el obispo debe librar él solo; los sacerdotes, religiosos y pueblo fiel deben estar siempre colaborando para que sean muchos los que oigan la llamada de Dios y la secunden. La necesidad de sacerdotes atañe a todo el pueblo santo de Dios, y nadie debe sentirse ajeno a esta preocupación.

En la celebración de este domingo tenemos presentes de un modo especial a nuestros seminaristas. Lo hacemos con la oración, con confianza e insistencia pedimos que el Señor conceda a nuestra diócesis sacerdotes que sepan hacen presente con sus vidas el amor misericordioso de Dios. Pedimos también para que tantos sepan escuchar la voz de Dios que les llama, que en su corazón se despierte el deseo de la cercanía del Señor y, de esta forma, sepan responder a la llamada.

Hoy, también, se nos invita a colaborar con el Seminario a través de la ayuda económica y de la comunión con ellos. Su formación requiere de recursos económicos y el pueblo de Dios debe colaborar con generosidad en lo que es una necesidad de todos.

En este día de San José queremos también dar gracias a Dios por todos los sacerdotes que, a pesar de sus debilidades, son un don de Dios para la comunidad cristiana; agradecemos todo lo que hemos recibido del Señor por su ministerio. No podemos olvidar en este día a los formadores y a todos los que participan en la preparación de los seminaristas, pedimos al Señor que, con su luz, les ayuden a formar futuros sacerdotes cercanos y que nos acerquen siempre a ti.

En este día os invito a uniros a mí, en acción de gracias al Señor, pues se cumplen seis años de mi ordenación episcopal como obispo de Tarazona, tal día como hoy, en el año 2011. Tengo siempre presente aquel día en la iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de Veruela, de la cercanía de tantas personas queridas que me acompañaron y, sobre todo, de vuestra acogida al recibir a un nuevo obispo para la diócesis de Tarazona.

En este día quiero dar gracias a Dios y a su Iglesia por la confianza depositada en mi persona al confiarme el ministerio episcopal y una porción del pueblo de Dios, como es la diócesis de Tarazona. Diócesis cada vez más querida y estimada por mí en la que me siento querido y apreciado.

Día también para pedir perdón y reconocer las debilidades que son propias de todo ser humano. Me confío al Señor de la Misericordia y, también, a vosotros. Si alguna vez no he respondido a lo que esperabais de mí, os pido perdón y, ciertamente, os aseguro que no lo hice con mala intención.

Rezad hoy por los seminaristas y por las vocaciones, os pido también que lo hagáis por mí como yo cada día hago por vosotros; todas las mañanas en la oración presento al Señor a todos los que Él me ha confiado, ya sean estos cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos.

Antes de concluir quiero felicitar a todos aquellos que llevan como nombre José y también, ¡cómo no! a todos los padres de familia que tienen la gran responsabilidad de custodiar y sostener la propia familia.

Con todo afecto os felicito, saludo y bendigo.

+ Eusebio Hernández Sola, OAR

Obispo de Tarazona

