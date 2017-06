El obispado de Getafe desautoriza el encuentro de familias católicas con el padre Custodio Ballester en el Cerro de los Ángeles

Nota sobre el encuentro de familias católicas con el padre Custodio Ballester en el Cerro de los Ángeles (Getafe)

El Obispado de Getafe ha tenido noticia a través de las redes sociales, y de algunos portales webs, de un “Encuentro de familias católicas con el P. Custodio Ballester”, convocado en el Cerro de los Ángeles (Getafe) para el sábado 17 de junio de 2017.

Según la convocatoria, se anuncia la celebración de la Santa Misa en la iglesia de las Carmelitas y otros actos (charla, coloquio, almuerzo, santo Rosario, oración por los difuntos y bendición de familias) en el Pinar del Cerro.

El objeto de la convocatoria a favor de la familia es loable y merece todo el apoyo; pero no es oportuna la intervención del P. Custodio Ballester, cura párroco de la Parroquia La Inmaculada Concepción, en Hospitalet de Llobregat (Archidiócesis de Barcelona), sacerdote que, en varias ocasiones, ha manifestado públicamente su apoyo a la asociación civil HazteOir y a otras plataformas de la asociación secreta El Yunque, además de sostener un discurso de claro signo político y de haberse manifestado recientemente en contra de los obispos de Cataluña.

Realizadas las consultas pertinentes se ha comprobado que, ni las Madres Carmelitas ni los responsables de la coordinación de las actividades que se realizan en el Cerro de los Ángeles, dependientes del Obispado de Getafe, han sido informados sobre algunos detalles fundamentales de esta convocatoria, como número previsible de participantes, medios de transporte que se emplearán, adscripción eclesial o civil de los convocantes, etc.; de modo que no es posible garantizar la no interferencia de esta convocatoria con otras actividades ya programadas en el Cerro de los Ángeles ese día, ni tampoco es posible prever las medidas de seguridad que se deben solicitar a las autoridades municipales.

Para preservar el espacio religioso del recinto del Cerro de los Ángeles de un posible uso político de cualquier signo, y para garantizar el normal funcionamiento de las peregrinaciones y celebraciones ya programadas el sábado 17 de junio de 2017, de acuerdo con las Madres Carmelitas, el Obispado de Getafe DESAUTORIZA la celebración en el recinto del Cerro de los Ángeles del “Encuentro de familias católicas con el P. Custodio Ballester”.

Getafe, 14 de junio de 2017

