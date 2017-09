El Museo de Arte Sacro de Bilbao y varias iglesias de Bilbao participan en “Open House”

El museo de Arte Sacro y varias iglesias de Bilbao participan en “Open House” este fin de semana Este fin de semana tiene lugar, en Bilbao el festival arquitectónico Open House. Mañana sábado de 10:00 a 20:00 y el domingo de 10:00 a 19:00 h., cerca de 50 edificios de Bilbao que habitualmente no pueden ser visitados, permanecerán abiertos al público. Todas las visitas son gratis y no necesitan inscripción previa. Algunos edificios tienen horarios especiales que pueden verse en www.openhousebilbao.org Varios templos de Bilbao, -Iglesia de Santa María Josefa Miribilla, Iglesia de El Carmen de Indautxu e Iglesia San Vicente- así como el museo de Arte Sacro participarán en esta iniciativa que ya ha recalado en ciudades como Melbourne, Buenos Aires, Nueva York o Barcelona. Open House, es el festival arquitectónico más grande del mundo y llegará a Bilbao por primera vez este fin de semana.

El abanico de edificios es muy variado y se repartirán 9.000 guías informativas en seis puntos distribuidos por la ciudad: en las inmediaciones de San Mames, Palacio Euskalduna, Plaza Euskadi, Azkuna Zentroa, Teatro Arriaga y Gran Vía a la altura de Diputación. Cada participante recibirá un pasaporte que podrá ir sellando en los inmuebles que recorra. Acumularán puntos que serán canjeables por descuentos y consumiciones en varios establecimientos del Casco Viejo. Además del museo de Arte Sacro y las iglesias mencionadas se podrá visitar: el Palacio Chávarri, el Palacio Ibaigane, el Palacio Olábarri, el Rascacielos Bailén, el Hotel Meliá, la Torre Iberdrola, la Biblioteca municipal Bidebarrieta, Auzo Factory Matiko, Harino Panadera, Azkuna Zentroa, el Teatro Arriaga, el Museo Bellas Artes, Bizkaia Aretoa UPV/EHU, el Archivo Histórico de Euskadi, la Sede IDOM, el Palacio Yohn (Edificio La Bolsa), la Casa Montero, el Hotel Carlton, el Palacio Euskalduna, el Colegio Luis Briñas, el Edificio de viviendas Etxargi, el Palacio de Deportes Bilbao Arena, la Clínica IMQ Zorrotzaurre, el Mercado Castaños (Antiguo lavadero), las Viviendas Torre Madariaga, la Sede EITB, la Estación de la Concordia, el Sifón de Deusto, CIFP Emilio Campuzano, Aulas de la Experiencia, Universidad Literaria de Deusto, Universidad Comercial de Deusto, Ayuntamiento de Bilbao. Centro Municipal de Zankoeta, Torre Urizar. 1923. R. Bastida, Biblioteca Foral de Bizkaia, Viviendas de Solokoetxe, Casas Americanas, Iglesia del Carmen Indautxu, Sede COAVNbiz, Biblioteca CRAI Deusto, Sede de Policía Municipal y Bomberos, San Mamés. Foto: La iglesia de Santa Josefa de Miribilla es uno de los edificios que participará en la iniciativa.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...