El gobierno catalán censura el magisterio de Francisco sobre familia y afectividad. La Persecución Religiosa (III)



En un anterior artículo (enlazado al final de este escrito) informaba y reflexionaba sobre el ataque a la libertad de expresión, así como a la libertad religiosa en España, por la actuación de los lobbies de opinión y de coacción LGBTI, incidente que llevó a la policía a ofrecer al obispo español abucheado en Cataluña protección al salir de su misa, y ser alejado de la zona en coche policial: todo ello por predicar la doctrina de la Iglesia Católica. En su conclusión esta semana la Generalitat de Catalunya censura al Obispo Novell, que citó el magisterio del papa Francisco sobre la familia.

Jordi Picazo. Barcelona

El Parlamento de Catalunya recrimina al Obispo y defiende la opción sexual y adiestra al obispo

En comunicado de 10 de Agosto de 2017 de la agencia de norticias EFE se lee que “Dolors Bassa, consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Catalunya, ha recordado que la Dirección General de Igualdad notificó una carta al Obispo de Solsona en la que se adjuntaba la citada ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, la bifobia y la transfobia ‘para dejar patente que la opción sexual es un derecho que forma parte de la libertad personal de cada individuo y no del tipo de familia en que crece’. ‘Consideramos necesario y responsabilidad de la administración el rechazo sistemático…’ (sigue aquí )”.

Aunque el contenido del documento que publicita la Ley 11/2014, del 10 de octubre, contiene 10.130 palabras, la frase ‘orientación sexual’ aparece 55 veces y dos veces la frase ‘opción sexual’. A algunos les ha parecido que la Consejera quiere recalcar al Sr Obispo que sus palabras deben ser medidas pues parece que ella cree que el hecho que alguien tenga la capacidad de “escoger” qué atracción quiere potenciar (hacia el mismo sexo, el opuesto, ambos, multi personas, o animales -legal en algunos países del mundo desarrollado), impide que se hable de que otras personas por traumas familiares pueden desarrollar una aversión a un sexo, que podría ser evitada, como sugiere el obispo, preocupado en la línea del Papa Francisco, su máximo superior, por esta cuestión.

La Generalitat condena el magisterio del Papa Francisco

El Obispo Novell citó específicamente el documento magisterial del papa Francisco, la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia en los puntos 175: “Hay roles y tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de ambas figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del infante” y 176: “en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Incluso la virilidad parecería cuestionada” de la exhortación apostólica de Francisco tras los dos sínodos universals de la Familia de 2015 y 2016.

Terror del gobierno de Catalunya a la Libertad Religiosa

Enric Vendrell, director del Departamento de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya me confiesa que él piensa que no es de ninguna manera un tema de libertad religiosa. Este departamento aconseja habitualmente en materia religiosa al Gobierno de Catalunya.

Según EFE Bassa ha alegado que las palabras del Obispo no incurren en ninguna infracción regulada en el artículo 34 de la Ley 11/2014, del 10 de octubre, y “entran en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión e ideología de esta persona”. Se evita así usar la palabra libertad religiosa, como en el caso del Padre Ballester, apartado recientemente de su parroquia por el obispado por predicar en una homilía que los actos homosexuales son pecado, ante las presiones ya de años de la alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat ante el obispado: le acusan de ultra y además de antiabortista. De antiabortista y españolista acusan también estos días al párroco de Molins por razones similares.

Dr Paul R McHugh: “Esta facción de personas quieren que todos piensen como ellos”

Me he permitido llamar al Dr. Paul R McHugh a su casa, al cual ya entrevisté en octubre del 2016 en su despacho del hospital en Baltimore (artículos enlazados al final de este escrito). En la breve conversación telefónica le expongo el caso del Obispo Novell.

“Nada es ilícito a la hora de preguntarse por la educación de los hijos”

Al Dr. McHugh le pongo en antecedentes (ofrezco más abajo la transcripción de nuestra conversación telefónica) y a mi pregunta de si es cierto o no es cierto que la ciencia dice que en algunos casos cuando hay negligencia parental, y tal vez especialmente en adolescentes masculinos y cuando la negligencia proviene del padre, puede haber una mayor propensión a una conducta no heterosexual, a lo que me contesta que “detrás de un comportamiento homosexual, están las relaciones con los padres, hermanos y compañeros de trabajo o escuela”.

Por ello es complejo decir o dejar de decir, o criticar a alguien que dice algo etiquetándolo de homofóbico, podría concluirse.

Reconoce McHugh también que no cree que la ciencia sea tan Buena como para poder decidirse por una afirmación o por la otra. El Dr. McHugh me explica que esas conductas no heterosexuales “son siempre una combinación de la biología y de la educación y también de sus experiencias vitales incluyendo la posibilidad de haber sufrido abusos infantiles”.

“Yo solo digo lo que la ciencia sabe a día de hoy”

Esta frase el Dr. McHugh me la repitió varias veces en el transcurso de la entrevista de octubre de 2016. La culminación de su titánico informe sobre género y sexo (enlazado al final del artículo) no quiso más que poner al día un listado de conocimientos de la ciencia hasta el día de hoy sin llegar a valoraciones morales y menos a consejos políticos. Así, en esta conversación telefónica destaca que “cualquier persona que afirme que conocemos las causas o que las ponga en el mismo cesto junto a raza y sexo biológico como si fueran innatas, no tiene detrás de sus afirmaciones ninguna base científica; y eso es todo lo que estoy dispuesto a afirmar”. Por ello no cree que nadie pueda excederse por el hecho de hacer preguntas sobre cómo educar a los hijos:

PICAZO -¿Cree Usted Dr. McHugh que el Obispo se ha excedido o por solo expresar retóricamente y preguntarse por esa posibilidad no se extralimitaría?

McHUGH -“Cualquier persona que afirme ‘estoy preocupado acerca de la educación de los niños y adolescentes, estoy preocupado por su futuro’, lo hace justificadamente, debido a los trastornos mentales que registran las personas que más tarde no llevan una vida heterosexual; sabemos que eso constituye una carga muy seria que deben llevar sobre sí”.

“La infección por el virus del sida está fuera de control entre hombres que tienen sexo con hombres”

“Al menos en los EEUU en el área de la salud de la población general, por lo que yo sé esta situación no ha cambiado: la infección por el virus del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia adquirida) está fuera de control entre hombres que tienen sexo entre otros hombres”, comenta el Psiquiatra.

Aunque McHugh habla oficialmente de ciencia, eso no le impide dar su opinión -y dejar claro que es tal cosa, su opinión-, y decir que

“El gobierno debería dejar tranquilo al obispo”

“No puedo creer que censuren a un Obispo; después de todo un Obispo tiene miles de años de tradición a sus espaldas, tiene también la primera carta de San Pablo a los romanos a sus espaldas: estas personas son una facción que quieren controlar las ideas de todo el mundo y forzarles con la presión del gobierno a pensar en una dirección concreta, ¿sabe usted?

“Se puede estar en desacuerdo en estas cuestiones, pienso que pueden seguir viviendo sus vidas con tranquilidad a su manera y no cambiar; pero censurar a un Obispo cuando predica sobre San pablo es una actitud de tiranía.

“No dejar que un Obispo hable sobre sus preocupaciones con respecto al futuro, es fundamentalmente intentar sacar rédito político a algo que debería ser materia de estudio continuado.

“Como Obispo, como pastor, y que desea que la gente piense con seriedad las cosas relacionadas con el crecimiento y educación de sus hijos, me parece a mí que solamente esta hacienda su trabajo y que cualquier gobierno debe dejarlo tranquilo”.

Mi última pregunta para McHugh en esa conversación en la madrugada hora española, es que

PICAZO -Ahora que tendemos a categorizar todas las cosas en departamentos y ponerlas en cajones, piensa Usted que, y siendo políticamente correctos, atacar al obispo por haber pronunciado esas palabras caería más en el área de un ataque la libertad de expresión, libertad de pensamiento o contra la libertad religiosa?

McHUGH -“¡Pienso que es un ataque a las tres!



McHUGH -Hola, Dr. McHugh al habla.

PICAZO –Dr McHugh, soy Jordi Picazo y le hablo desde Barcelona en España, ¿cómo está?

McHUGH -Muy bien Sr. Picazo, estoy bien, estoy bien.

PICAZO -Tengo una pregunta para Usted, Dr. McHugh, en el área de Barcelona, en Catalunya, España, recientemente un Obispo de la Iglesia Católica tuvo que salir escoltado de su iglesia por la policía, por hablar hacía unos días acerca de la importancia de la familia y el cuidado de los hijos, y acerca de todo lo que el Papa dice sobre estas cosas. Y lo que hizo fue solamente lanzar la pregunta al aire a la vez que él se preguntaba a sí mismo si la negligencia parental sobre adolescentes -en especial adolescentes varones y por parte del padre-, en algunas ocasiones no sería una posible causa de una mayor tendencia a una conducta homosexual, o no heterosexual.

Inmediatamente fue abucheado por la comunidad LGBTI, quienes de facto dominan la opinión pública en el gobierno de Catalunya -no solamente en Cataluña pero sí especialmente en Cataluña. Dijeron que el obispo era, imagínese usted cualquier adjetivo, pero como ejemplo dicen desde el gobierno que tiene que ser instruido en los conceptos LGBTI, pues no tiene ni idea.

Con “escoltado” quiero decir que la policía pensó que debía protegerle y le proporcionó un coche policial a la salida de misa y hacia su casa. Fueron las personas que pocos días después de escribir esas frases se juntaron en la plaza pública con pancartas y lemas LGBTI; no es que él estuviera preocupado, más bien estaba sonriente, aunque lógicamente pienso que estaría un poco nervioso pero más tarde dijo que le sabría mal que alguna familia estuviera molesta o dolida por sus palabras; pero que de ninguna manera es estaba en posición de cambiar su discurso pues ese era su mensaje, que coincide con el mensaje cristiano. Y mi pregunta a Usted ahora es: ¿es cierto o no es cierto que la ciencia dice que en algunos casos cuando hay negligencia parental, y tal vez más aun en adolescentes masculinos cuando la negligencia procede del padre, que puede haber una mayor tendencia a comportamientos homosexuales, o no heterosexuales?

McHUGH -“No creo que la Ciencia sea tan buena como para decidir sobre una cosa u otra. Lo que sí tiene claro la ciencia es que detrás de un comportamiento homosexual, están las relaciones con los padres, hermanos y compañeros de trabajo o escuela son siempre una combinación de la biología y de la educación y también de sus experiencias vitales incluyendo la posibilidad de haber sufrido abusos infantiles. Así, cualquiera que pretenda saber las causas, o que lo ponga todo junto a raza y sexo como si fuera una cosa innata, no tiene a la ciencia para apoyarle. Y eso es todo lo que tengo que decir.

“Y no dejar a otros, como a un obispo, que hable sobre sus preocupaciones acerca del futuro y dado que son muchos más los problemas mentales y estrés vital los que desarrollan las personas que viven una vida de relaciones homosexuales, es fundamentalmente intentar sacar rédito político a algo que debería ser materia de estudio continuado.

“No puedo creer que censuren a un Obispo; después de todo un Obispo tiene miles de años de tradición a sus espaldas, tiene también la primera carta de San Pablo a los romanos a sus espaldas, bien, todo tipo de cosas: estas personas son una facción que quieren controlar las ideas de todo el mundo y forzarles con la presión del gobierno a pensar en una dirección concreta, ¿sabe usted?

“Se puede estar en desacuerdo en estas cuestiones, pienso que pueden seguir viviendo sus vidas con tranquilidad a su manera y no cambiar; pero censurar a un Obispo cuando predica sobre San pablo es una actitud de tiranía.

PICAZO -¿Cree usted que el obispo Novell ha ido demasiado lejos, o por el contrario el solo hecho de preguntarse por esta posibilidad no es ir demasiado lejos?

McHUGH -“No creo que nadie pueda ir demasiado lejos por solo preguntarse sobre cuestiones relacionados con el qué hacer con la educación de los hijos. Cualquier persona que afirme ‘estoy preocupado acerca de la educación de los niños y adolescentes, estoy preocupado por su futuro’, lo hace justificadamente, debido a los trastornos mentales que registran las personas que más tarde no llevan una vida heterosexual; sabemos que eso constituye una carga muy seria que deben llevar sobre sí.

“Y por supuesto, al menos en los EEUU en el área de la salud de la población general, por lo que yo sé esta situación no ha cambiado: la infección por el virus del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia adquirida) está fuera de control entre hombres que tienen sexo entre otros hombres”

“Como Obispo, como pastor, y que desea que la gente piense con seriedad las cosas relacionadas con el crecimiento y educación de sus hijos, me parece a mí que solamente esta hacienda su trabajo y que cualquier gobierno debe dejarlo tranquilo”.

PICAZO -Ha sido declarado ‘persona non grata’ en una población cercana, y por ello tal vez no pueda entrar en esa población sin ser criticado o insultado. El nombre de esa población es Cervera. Mi última pregunta es: ahora que tendemos a categorizar todas las cosas en departamentos y ponerlas en cajones, piensa Usted que, y siendo políticamente correctos, atacar al obispo por haber pronunciado esas palabras caería más en el área de un ataque la libertad de expresión, libertad de pensamiento o contra la libertad religiosa?

McHUGH -“¡Pienso que es un ataque a las tres!

Jordi Picazo es filólogo y periodista (10 de agosto de 2017)

