El futuro cardenal Arbolerius y la arzobispo luterana sueca Jackelén regalan al Papa un icono de san Francisco de Asís

El obispo católico de Estocolmo, Anders Arbolerius, y la arzobispo Luterana Antje Jackelén

El obispo católico Anders Arbolerius y la arzobispo Jackelén, arzobispo de la iglesia Luterana de Suecia, han regalado conjuntamente al Papa Francisco un icono de san Francisco de Asís en el transcurso de la Audiencia General de esta mañana miércoles 14 de junio de 2017 en la Plaza de San Pedro en Roma. El icono de 65 x 52 cm ha sido elaborado por el artista católico sueco Lars Germard.

Jordi Picazo, en Estocolmo

El lunes de esta misma semana visité personalmente al Obispo Arbolerius en su despacho en Estocolmo, y conversamos acerca de la significancia para la Iglesia Católica de Suecia y escandinava en general de su como cardenal. La ceremonia será el próximo 28 de junio en Roma. Me contó también la dimensión que este regalo tiene de agradecimiento al Papa por su visita el año pasado en octubre a Lund, Suecia, en el marco del V centenario de la Reforma Protestante.

En agradecimiento por la visita de 2016

Icono de San Francisco de Asís Lars Gerdmar to Pope Francis [Foto de Mattias Piltz]

En conversación telefónica ayer tuve también la oportunidad de conversar con la arzobispo Jackelén, antes que ella cogiera el avión hacia Roma para este acontecimiento. Me comentó que la ida a Suecia del Papa Francisco “fue una visita inusual, en la que el líder de la Federación de Iglesias luteranas, el Obispo católico Anders Arbolerius y ella misma, pudieron ser los anfitriones de esa extraordinaria visita”.

Camino hacia la unidad de los cristianos: 50 años de trabajo

Para la arzobispo Jackelén, “la declaración conjunta sobre la justificación, firmada por la iglesia luterana y la iglesia católica romana el 31 de octubre de 1999 (ver documento vaticano aquí ) “fue una piedra sillar en el camino a la Unidad de los Cristianos: “han sido 50 años de trabajos entre la iglesia católica y la luterana”, y señala la gran importancia del hecho que “la iglesia metodista también ha aceptado esta declaración conjunta, y debe dársele la gran importancia que tiene”.

“Hay mucho trabajo por hacer, y ya en la visita a Lund el Obispo Arbolerius y yo misma ya nos preguntamos cuándo sería el momento en que luteranos y católicos podríamos celebrar la Eucaristía juntos”.

Un artista católico

En la página web de Lars Germard, artista católico de Suecia (ver aquí ), explica que “este icono de San Francisco lo pinté en 2016 por encargo de las Iglesias luterana y católica de Suecia, como regalo común, de valor ecuménico, para el Papa Francisco como signo de gratitud por su visita a Suecia”.

El primer Obispo católico sueco desde Lutero

Anders Arbolerius es el primer Obispo católico nacido sueco desde la Reforma de Lutero, además del primer cardenal escandinavo de la historia de la Iglesia. Converso del Luteranismo a los 20 años por influencia de su meditación de la vida de la Carmelita Santa Teresa de Lisieux, es también religioso Carmelita. Me comenta en la entrevista de hace dos días en su despacho que “la iglesia católica en Suecia crece en hijos por la conversión y por la inmigración católica. Algunos suecos, hombres mayormente, también se convierten – añade- tras un matrimonio con esposas inmigrantes de religión católica”.

Lars Germard, autor del icono

Una misma vocación

Antes de colgar la llamada que la arzobispo me hizo, le pregunto con qué quiere volverse a casa desde Roma, como mujer y jefe de su iglesia, tras esta visita a Roma, y señalándome que son tres las veces que se ha reunido con Francisco, destaca que quiere “mantener ese contacto”, que califica de “solidario en un sentido de vocación común como líderes religiosos de sus respectivas Iglesias”.

Detalle del Icono de San Francisco de Asís

@JordiPicazo es filólogo y periodista

