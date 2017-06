El español Andrés Carrascosa, nuevo nuncio en Ecuador

Nacido en Cuenca en 1955, sacerdote desde 1980, fue ordenado obispo en 2004. Ha sido nuncio en República del Congo y Gabón: 2004-2009; nuncio en Panamá de 2009 a 2017 y nuncio en Ecuador desde 2017

En la actualidad, los nuncios de origen español son diez, de ellos cinco jubilados como nuncios (uno de ellos Santos Abril, sigue en activo como cardenal presidente de la Comisión Pontificia para la Vigilancia del IOR-Banca Vaticana); y los otros cinco con destinos en países como Lituania, Rumania, Ecuador, Líbano y República Centroafricana



1.- Mons. Pablo Puente Buces: Jubilado, Nuncio Apostólico emérito en Gran Bretaña

(Cantabria 1931; sacerdote 1956; obispo 1980; su último destino fue como Nuncio Apostólico en Gran Bretaña entre los años 2000 y 2004)

2.- Mons. Santos Abril Castelló: Cardenal, arcipreste emérito de Santa María la Mayor de Roma, presidente de la comisión pontificia para la vigilancia del Instituto de Obras de la Religión (IOR-Banca Vaticana).

(Teruel 1935; sacerdote 1960; obispo 1985; Nuncio Apostólico en Eslovenia y Macedonia de 2003 a 2010. Su anterior destino como Nuncio Apostólico fue Argentina entre los años 2000 y 2003. Es cardenal desde 2012).

3.- Mons. Félix del Blanco Prieto: Jubilado, limosnero emérito de Su Santidad el Papa desde el 3-11-2012 hasta 2014.

(León 1937; sacerdote 1961; obispo 1991; sus anteriores destinos fueron Nuncio Apostólico fue Camerún entre los años 1991 y 2003 y en Malta y Libia de 2003 a 2007.)

4.- Mons. Ramiro Moliner Inglés: Jubilado



(Teruel 1941; sacerdote 1965; obispo 1993; su anterior destino como nuncio apostólico fue Etiopía, Yibuti y Somalia entre 2004 y 2008. Nuncio apostólico en Albania hasta el 9 de marzo de 2017).

5.- Mons. Francisco Javier Lozano Sebastián: Jubilado

(Segovia 1943; sacerdote 1968; obispo 1994; hasta su nombramiento anterior para Nuncio Apostólico en Croacia en 2003 estaba destinado en la Curia Romana. En 2015, cesa como nuncio Apostólico en Rumanía y Moldavia.)

6.- Mons. Pedro López Quintana: Nuncio apostólico en Lituania

(Pontevedra 1955; sacerdote 1980; obispo 2003; hasta su nombramiento como Nuncio Apostólico en India y Nepal estaba destinado en la Curia Romana. De 2002 a 2009 ha sido nuncio en India y Nepal; de 2009 a 2013, nuncio en Canadá; y en 2014 fue nombrado nuncio en Lituania)



7.-Mons. Andrés Carrascosa Coso: Nuncio apostólico en Ecuador

(Cuenca 1955; sacerdote 1980; obispo 2004; nuncio en República del Congo y Gabón: 2004-2009; nuncio en Panamá de 2009 a 2017; nuncio en Ecuador desde 2017)

8.-Mons. Miguel Maury Buendía: Nuncio apostólico en Rumanía

(Madrid 1955; sacerdote 1980; obispo 2008; hasta su nombramiento como Nuncio Apostólico en Kazajistán trabajaba en la secretaría de Estado de la Santa Sede. En 2015 es nombrado nuncio apostólico en Rumanía)

9.- Mons. Alberto Ortega Martín: Nuncio Apostólico en Líbano e Irak

(Madrid 1962; sacerdote 1993; obispo 2015; nuncio en Líbano e Irak)

10.- Mons. Santiago de Wit Guzmán: Nuncio apostólico en República Centroafricana

(Valencia 1964; sacerdote 1989; obispo 2017; nuncio en República Centroafricana)

Fallecimientos recientes

El 31 de octubre de 2012 falleció monseñor Faustino Sainz Moreno, nuncio apostólico emérito en Gran Bretaña. (Faustino Sainz Muñoz: Ciudad Real 1937-Madrid 2012; sacerdote 1965; obispo 1988; Nuncio Apostólico ante las Comunidades Europeas entre los años 1999 y 2004, y de 2004 a 2010, Nuncio Apostólico en Gran Bretaña)

El 39 de diciembre de 2017 falleció monseñor Justo Mullor García, presidente emérito de la Pontificia Academia Eclesiástica con sede en Roma. (Jaén 1932; sacerdote 1954; obispo 1979; su anterior destino como Nuncio Apostólico fue México entre los años 1998 y 2000. Jubilado en 2007)

(Datos actualizados a 22 de junio de 2017)

