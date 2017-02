El CEU premiará la lucha por la maternidad

Con la creación del Premio “Bárbara Castro A un corazón de madre”, que lleva el nombre de una alumni que luchó y priorizó la vida de su hija frente a la suya propia.

La Universidad CEU San Pablo, a través de su Instituto CEU de Estudios de la Familia, ha creado el Premio “Bárbara Castro A un corazón de madre” destinado a premiar el apoyo a la maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad.

Este galardón lleva el nombre de Bárbara Castro García, una antigua alumna que luchó y priorizó la vida de su hija frente a la suya propia. Este premio se ha creado en virtud de un convenio firmado por la Universidad CEU San Pablo y los padres de Bárbara Castro para mantener viva su memoria y para que su testimonio de la entrega de su vida sirva como ejemplo del valor sagrado que tiene una vida concebida.

Este Premio tendrá una periodicidad anual y se entregará en la jornada “CEU por la Vida”, que coincide con la Jornada por la Vida promovida por la Conferencia Episcopal Española.

Tras estudiar Periodismo en la Universidad, Bárbara Castro García continuó con sus estudios en la Facultad de Humanidades y CC. de la Comunicación realizando el doctorado. Su tesis doctoral versó sobre “Los sentimientos religiosos como límite a la libertad de expresión”, que defendió mientras trabajaba en la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Córdoba. Tras casarse, se quedó embarazada de una niña, pero al poco tiempo le diagnosticaron una enfermedad. En ese momento tuvo que optar entre tratarse, lo que podría perjudicar a su bebé, o no darse tratamiento. Para no perjudicar la vida que llevaba dentro, decidió no tratarse, su hija nació sana pero ella falleció.

En la imagen, sentados, de izquierda a derecha, el rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo, los padres de Bárbara Castro, Leonor García y Antonio Castro. De pie, Elio Gallego, María Bellido, Carmen Sánchez Maillo y Gonzalo Nuño, responsables académicos del Instituto de Estudios de la Familia y de la Universidad CEU San Pablo.

Madrid, 15 de febrero de 2017.

