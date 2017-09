El cardenal Tagle presenta “Compartiendo el Viaje”: una propuesta para conocer a los migrantes

“Compartiendo el Viaje” es el nombre de la campaña dirigida por Caritas Internationalis que lanzará el Papa Francisco el miércoles 27 de septiembre durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro. Se trata de una iniciativa, apoyada por el Pontífice, que busca reforzar la sensibilización pública sobre el tema de la migración, promoviendo oportunidades y espacios de encuentro entre los migrantes y sus comunidades, para que puedan reunirse y compartir sus experiencias de vida, con el objetivo de fortalecer vínculos sociales y fraternales entre todos.

“Lo que proponemos ese día y a lo largo de toda nuestra campaña es conocer a un migrante o refugiado, escuchar y compartir con ellos sus historias y experiencias de vida”, explica el cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Caritas Internationalis, en el video oficial publicado con motivo del inicio de esta iniciativa que durará hasta septiembre de 2019.

“El Santo Padre, nos ha enseñado el poder de la acción en las palabras y nos ha invitado a difundir, defender y vivir la cultura del encuentro, de una manera sencilla, tal y como lo hizo Jesús, no sólo ver sino mirar, no sólo oír sino escuchar, no sólo pasar al lado de las personas, sino detenerse ante ellas”, añade el purpurado.

A continuación compartimos el vídeo mensaje del cardenal Tagle

Transcripción del video:

«Queridos Amigos: El Papa Francisco lanzará la campaña de Caritas Internationalis, “Compartiendo el Viaje”, el 27 de septiembre de 2017. Lo que proponemos ese día y a lo largo de toda nuestra campaña es conocer a un migrante o refugiado, escuchar y compartir con ellos sus historias y experiencias. El Santo Padre, nos ha enseñado el poder de la acción en las palabras y nos ha invitado a difundir, defender y vivir la cultura del encuentro, de una manera sencilla, tal y como lo hizo Jesús: no sólo ver sino mirar, no sólo oír sino escuchar, no sólo pasar al lado de las personas, sino detenerse ante ellas.

Frecuentemente pienso en mi abuelo materno, que por causa de la pobreza, fue un niño migrante enviado por su madre de China a Filipinas, en busca de una mejor vida. Los invito a todos a recordar, a los migrantes de sus familias y comunidades, ¿quiénes son las personas provenientes de tantos países lejanos que a menudo, están justo delante de nuestros ojos pero no las vemos?

Para mí, estas personas son como mi abuelo cuando era niño, que dependía de la compasión de los demás y de la apertura de un nuevo país.

Son muchos los migrantes y refugiados que he conocido a través de Caritas. ¿Quiénes son ellos para ti? Nuestra campaña invitará a las personas y comunidades a llegar hasta los migrantes y refugiados. “Compartiendo el viaje con ellos”, nos dará la oportunidad de crear “islas de esperanza” en las cuales una vez reinaba el miedo. Por favor únete a nosotros».

Cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Caritas Internationalis. – RV

(RV, 25-9-2017).-

