El cardenal Sebastián analiza en COPE la Amoris laetitia y la crisis de la familia

Exactamente, exactamente. Se necesitaba, primero, el descubrimiento de la situación verdaderamente trágica de cómo se vive el matrimonio y la familia en nuestra sociedad; las estadísticas y la experiencia nos demuestran que hay mucha improvisación, mucho fracaso, mucho dolor, muchas omisiones y muchas equivocaciones en el planteamiento de la vida familiar y matrimonial. Y luego, la percepción del deterioro de algo tan profundo para la persona, para la Iglesia y para la sociedad nos debe llevar a una reacción vigorosa, pero yendo al fondo de la cuestión: a la preparación espiritual, a la formación en la fe, a descubrir la riqueza del matrimonio, a la celebración, con autenticidad humana y cristiana, del matrimonio sacramental.

Creo que sólo desde ahí se puede entender ese capítulo 8, al que usted se refiere en su libro con el título “Compadecer, discernir, sanar, integrar…”. ¿Cuál es el movimiento que ha querido hacer el Papa, con toda la Iglesia, para afrontar esa situación que usted mismo ha calificado como trágica?

Primero un movimiento de fraternidad, de acogimiento, de ayuda. En vez de considerar a estas personas como caídas, que han quedado en la cuneta y de las cuales nos desentendemos, hay que pararse y salir a su encuentro. La Iglesia tiene que ser la buena samaritana, consoladora de los afligidos y auxilio de los cristianos. Tenemos que acercarnos a estos hermanos que están heridos y que han fracaso en su proyecto vital, porque eso es lo que ocurre cuando se desmorona un matrimonio o se separa una familia. Luego se podrá, más o menos, recomponer, pero de momento es un fracaso, un dolor y un sufrimiento. Hay que acercarse a ellos, comprenderlos y no condenarlos, no juzgarles, porque eso corresponde sólo a Dios. Hay que acercarse con respeto y misericordia, y ayudar a cada uno según su necesidad.

¿Y cuál es la modalidad de acompañamiento y de ayuda que propone Francisco en Amoris Laetitia?

El Papa dice básicamente tres cosas. Primero: no condenemos, vamos a ayudar; segundo, vamos a valorar lo que hay de positivo en cada persona; hay gente que, sin casarse, han vivido juntos con respeto, con amor, con generosidad, hay que reconocer lo que cada uno tiene de bueno. Si queremos ayudar a una persona, no vamos a entrar reprochándole lo que no tiene, sino que hay que entrar valorando lo que tiene, y ofreciéndole lo que le puede ayudar a mejorar. Hay que cambiar de actitud. En vez de considerar las situaciones deficitarias como una alternativa o una agresión contra el matrimonio cristiano, considerémoslas como una preparación. Lo que hay de bueno en las personas, en la fidelidad, en el amor, en la generosidad que han intentado vivir, eso les prepara para descubrir y aceptar el proyecto de Jesús y de la Iglesia.

Acercarnos y reconocer que, aunque no hay excepciones para la ley, para el modelo cristiano de fidelidad y de indisolubilidad, sí puede haber circunstancias atenuantes o eximentes de la culpabilidad de la persona. Lo más agudo y nuevo que dice el Papa en ese capítulo octavo es que algunas personas, viviendo de hecho en una situación objetivamente pecaminosa, pueden estar como atrapadas y viviendo en gracia de Dios, y merecen el reconocimiento y el perdón de la Iglesia. Pero quisiera terminar volviendo al principio, para decir que he intentado escribir este libro, como tú has dicho, con un estilo pedagógico, cercano y atractivo, que pueda ayudar a los novios y las familias a descubrir la riqueza del sacramento y del don divino que han recibido.