El cardenal Ricardo Blázquez en la XXI Semana Diocesana de la Familia en Valladolid

EL CARDENAL Y PRESIDENTE DE LA CEE, Mons. RICARDO BLÁZQUEZ INTERVENDRÁ EN LA XXI SEMANA DIOCESANA DE LA FAMILIA QUE COMIENZA ESTE MARTES 7

El también arzobispo de Valladolid, presentará la reciente Exhortación Apostólica de Francisco, “La alegría del Amor”

La Semana se desarrollará entre el martes y viernes de esta semana con ponentes especializados en la Pastoral Familiar

El cardenal y arzobispo de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez Pérez, será uno de los ponentes de la XXI Semana Diocesana de la Familia. El también presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) presentará la reciente Exhortación Apostólica del Papa Francisco, “Amores Laetitia” (La alegría del amor)

La XXI edición de estas Semana se celebrará entre el martes 7 y el viernes 10 de marzo, a las 19,30 horas, en la céntrica Casa Diocesana de la Iglesia, en la calle Florida, 3.

Así, en la jornada del lunes 7 intervendrá la vicepresidenta nacional de PROVIDA, Esperanza González Domínguez que hablará sobre la ponencia titulada “El amor siempre da vida”.

Por su parte, el obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, ofrecerá su conferencia el miércoles 8 que llevará por título, “La espiritualidad familiar en Amoris Laetitia”.

Mons. Sánchez es uno de los obispo españoles que ha destacado por la dedicación, escritos y trabajos realizados en la Iglesia en el ámbito de la familia y de su defensa.

El jueves 7 comparecerá el ya citado cardenal Blázquez, y en la última jornada del viernes 10, intervendrá el doctor en Filosofía y responsable de la Pastoral Familiar de Orense, José Manuel Domínguez Prieto, y su conferencia versará sobre “El acompañamiento de matrimonios y familias en Amoris Laetitia del Papa Francisco”.

La Semana Diocesana de la Familia ha adquirido una notable tradición por llevar varios años organizándose a través de los Delegados Diocesano de Pastoral Familiar que se han ido pasando el relevo. Actualmente la organización de esta semana corre a cargo del equipo que preside el matrimonio Jesús Carazo y Consuelo Núñez.

Esta Semana busca ofrecer desde la luz de la Iglesia claves, así como informar y orientar sobre la familia, sobre su fundamento, sobre sus verdaderas bases y advertir de algunos embates que desde varios años sufre la institución familiar.

