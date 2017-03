El cardenal Osoro ordena a 15 nuevos presbíteros este sábado

Este sábado, 18 de marzo, a las 17:00 horas, la catedral de Santa María la Real de la Almudena acogerá una solemne celebración de la Eucaristía durante la cual el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ordenará a 15 nuevos presbíteros.

Los diáconos que serán ordenados presbíteros son: Enrique Abánades García, Raúl Blázquez Castillo, Miguel Forcada Barrero, Ángel J. Langa Hernando, Antonio López Solano, Javier Martín Langa, Tomás Olábarri Azagra, Julio A. Reñones Navarro, Carlos Alberto Rivas López, Juan Sánchez-Blanco Martín-Artajo y Leocadio Viedma Morillo, del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso. Y Kamil Patryk Dyka, Pablo Pérez Ayala, Jesús Colado Rodríguez y Javier Moya Ripoll, del Redemptoris Mater Nuestra Señora de la Almudena.

La ceremonia se podrá seguir en streaming a través de la web del Arzobispado.

Día del Seminario

Al día siguiente, este domingo, 19 de marzo, se celebra el Día del Seminario con el lema Cerca de Dios y de los hermanos. La diócesis de Madrid cuenta con 135 seminaristas, que visitarán distintas parroquias aportando el testimonio de su vocación.

Además, con motivo de esta jornada, el cardenal Osoro presidirá una Misa a las 10:30 horas en Santa Teresa Benedicta de la Cruz (c/Senda del Infante, 22). Concelebrarán el padre Ángel Camino, vicario episcopal, y el párroco, José Millán Calvo, entre otros sacerdotes. La celebración podrá seguirse por La 2 de TVE.

De los porros al seminario…

«Si sientes la llamada de Dios no la acalles, merece la pena dar la vida por Cristo y por el Evangelio»: estas palabras de Juan Pablo II en Cuatro Vientos en el año 2003, «me atravesaron como un rayo», dice Aitor de la Morena, hoy director del colegio arzobispal de Madrid. Algún tiempo antes, Aitor estuvo coqueteando con las drogas, y hasta hubo una temporada en la que «pasaba sobrio solo los primeros cinco minutos del día, hasta que encendía el primer porro, antes de ir a la universidad». Pero la llamada la tenía, aunque se resistió a ella durante mucho tiempo: nueve años. Hasta que un día «reconocí que mi corazón es para Dios. Me tiré al suelo de mi habitación llorando y le dije: “Señor, después de nueve años, te digo Sí”».

El testimonio de Aitor forma parte de del vídeo que la Fundación de Crónica Blanca ha realizado para la Delegación de Pastoral Vocacional de Madrid, con motivo del Día del Seminario. En él, curas de diferentes generaciones cuentan la historia de su vocación. Está disponible en este enlace.

Madrid. Infomadrid, 17-03-2017.-

